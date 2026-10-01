En octubre, Villavicencio, Cali y Bogotá tendrán los precios más altos de gasolina corriente en Colombia, tras un incremento promedio de $46 por galón. Villavicencio encabezará la lista, con un valor de $16.477, seguida de Cali, donde costará $16.386, y Bogotá, con $16.377.

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Entre las otras ciudades con precios elevados están Manizales, con $16.350 por galón; Pereira, con $16.322, y Medellín, con $16.297.

En contraste, Pasto y Cúcuta tendrán la gasolina más barata entre las 13 principales ciudades del país.

En Pasto, el galón costará $13.966, mientras que en Cúcuta llegará a $14.328. En ambas ciudades también se aplicaron incrementos frente a septiembre.

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Con este ajuste, el precio promedio de la gasolina corriente en las principales ciudades pasará de $15.886 a $15.933 por galón, lo que representa un aumento cercano al 0,29 %.

El incremento responde a la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes utilizados para elaborar gasolina.

La medida busca apoyar al sector productor, especialmente en el Valle del Cauca, afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Por su parte, el diésel o ACPM mantendrá sus precios estables durante octubre, con un promedio de $11.320 por galón en las 13 ciudades principales. El Gobierno estima que esta decisión representará un ahorro fiscal de $15.803 millones durante el mes.

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