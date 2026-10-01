Trii busca ampliar el acceso a la inversión en Colombia y fortalecer la cultura financiera entre los ciudadanos. Diego Torres, CEO y cofundador de la plataforma, explicó a La República que la compañía trabaja con universidades y colegios para acercar a más personas al mercado de capitales.

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Entre sus próximos proyectos está la apertura de cuentas para menores de edad.

Desde su creación en 2021, Trii pasó de ofrecer únicamente acciones colombianas a incorporar una oferta más amplia de productos.

Actualmente permite invertir en acciones de la Bolsa de Nueva York desde US$1 y sin comisión, además de fondos mutuos, fondos de inversión colectiva, portafolios gestionados, fondos temáticos, bonos de renta fija y CDT desde $50.000.

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La plataforma cuenta con cerca de 850.000 clientes y espera llegar al millón de cuentas al cierre de 2026.

De ellas, unas 400.000 tienen portafolios activos, que representan alrededor de US$600 millones en activos. La meta es terminar el año con al menos US$700 millones.

Torres señaló que uno de los principales retos es que los colombianos conozcan las alternativas para poner a trabajar su dinero y encuentren productos acordes con su perfil.

Para ampliar la asesoría a sus usuarios, Trii también explora herramientas de inteligencia artificial.

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