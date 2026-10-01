Trii busca ampliar el acceso a la inversión en Colombia y fortalecer la cultura financiera entre los ciudadanos. Diego Torres, CEO y cofundador de la plataforma, explicó a La República que la compañía trabaja con universidades y colegios para acercar a más personas al mercado de capitales.
Entre sus próximos proyectos está la apertura de cuentas para menores de edad.
Desde su creación en 2021, Trii pasó de ofrecer únicamente acciones colombianas a incorporar una oferta más amplia de productos.
Actualmente permite invertir en acciones de la Bolsa de Nueva York desde US$1 y sin comisión, además de fondos mutuos, fondos de inversión colectiva, portafolios gestionados, fondos temáticos, bonos de renta fija y CDT desde $50.000.
La plataforma cuenta con cerca de 850.000 clientes y espera llegar al millón de cuentas al cierre de 2026.
De ellas, unas 400.000 tienen portafolios activos, que representan alrededor de US$600 millones en activos. La meta es terminar el año con al menos US$700 millones.
Torres señaló que uno de los principales retos es que los colombianos conozcan las alternativas para poner a trabajar su dinero y encuentren productos acordes con su perfil.
Para ampliar la asesoría a sus usuarios, Trii también explora herramientas de inteligencia artificial.
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