Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

La Superintendencia Financiera anunció recientemente que la tasa de usura para octubre de 2026 será del 28,59 % efectivo anual, lo que representa una disminución de 65 puntos básicos en comparación con la cifra de septiembre, que fue de 29,24 %. Esta certificación resulta clave dentro del panorama financiero nacional, ya que establece el límite máximo permitido para cobrar intereses en operaciones de crédito o ventas a plazos. Así, bancos y entidades comerciales deben ajustar sus cobros para no incurrir en prácticas que la ley considera ilegales.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con lo estipulado en el Código Penal, cualquier persona que cobre o reciba una utilidad superior en la mitad al Interés Bancario Corriente —referencia que fijan los bancos cada periodo— estará cometiendo el delito de usura. Este delito puede darse tanto de manera directa como indirecta y aplica para todos los actores del mercado, incluyendo prestamistas particulares o empresas que ofrecen financiamiento en la venta de productos o servicios a plazo. La regulación, según lo certificado por la Superintendencia Financiera, busca salvaguardar a los consumidores frente a prácticas abusivas como cobros desproporcionados de intereses.

El Interés Bancario Corriente, que se utiliza como principal referencia para determinar la usura, se actualiza periódicamente con el fin de reflejar las condiciones reales del mercado y asegurar que los límites para los intereses sean razonables. Cuando alguna entidad sobrepasa el valor legal permitido, esto no solo afecta el bolsillo de los consumidores, sino que también puede acarrear sanciones penales para quienes incurren en dicha conducta.

De esta manera, la función de la Superintendencia Financiera en la certificación de la tasa de usura se traduce en una protección efectiva del usuario financiero, pues evita que se establezcan condiciones injustas en los contratos de préstamo o ventas a plazos y contribuye al fortalecimiento de la equidad dentro del sistema financiero. La disminución de la tasa para octubre de 2026 refleja el permanente monitoreo y ajuste de estas medidas, cuyo objetivo principal es prevenir el delito de usura y promover un trato transparente para todos los actores del sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la tasa de usura y cómo se calcula en Colombia?

La tasa de usura en Colombia es el interés máximo permitido por la ley en préstamos y créditos. La Superintendencia Financiera la certifica mensualmente, tomando como base el Interés Bancario Corriente que fijan los bancos. Cualquier interés que supere en más de la mitad ese nivel es considerado usura y se penaliza, como lo establece el Código Penal.

¿Qué consecuencias tiene cobrar intereses por encima de la tasa de usura certificada?

En Colombia, cobrar intereses o ventajas superiores a la tasa de usura certificada constituye un delito según el Código Penal. Esto puede acarrear sanciones penales para quienes incurran en esa práctica, además de que se busca proteger a los consumidores frente a abusos financieros y asegurar condiciones justas en el mercado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z