Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La arepa de choclo es uno de los platos más representativos de la gastronomía latinoamericana, especialmente en Colombia y Venezuela, países que mantienen una discusión histórica sobre su verdadero origen. De acuerdo con lo publicado por El Espectador, la historia de la arepa se remonta a una época en la que aún no existía una frontera clara entre ambas naciones. El término “arepa” proviene de la palabra “erepa”, utilizada por la tribu caribe para referirse al maíz, lo que evidencia el fuerte lazo de este alimento con la cultura ancestral de la región.

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Hoy en día, existen entre 40 y 43 tipos de arepas, aunque la tradicional es hecha a base de maíz. La variante de choclo, según El Espectador, es muy similar a un panqueque en cuanto a preparación, pero difiere porque el maíz tierno es el protagonista indiscutible. Para realizar esta receta, se necesita maíz tierno desgranado, sal, azúcar, un pequeño chorro de brandy, queso para el relleno y mantequilla. La mezcla se lleva a la licuadora hasta que toma una textura homogénea. Luego, se cocina en sartén con mantequilla a fuego controlado para evitar que se queme y quede cruda por dentro.

Una vez dorada por un lado, se voltea, se añade el queso y se dobla en el momento en que este se funde y forma una costra dorada, detalle esencial para lograr la textura y el sabor característicos de la arepa de choclo. Esta preparación puede acompañarse perfectamente con una bebida caliente, lo que la convierte en una opción popular tanto en desayunos como en meriendas.

El Espectador recalca que la inclusión de ingredientes como queso, cuajada, mantequilla y azúcar, le otorga matices particulares a cada receta de arepa de choclo, y su versatilidad permite experimentar con diferentes sabores y texturas. Para quienes disfrutan de crear platos originales, existe la posibilidad de compartir propuestas culinarias directamente con Tatiana Gómez Fuentes, editora del medio citado, quien invita a la audiencia a contribuir con ideas innovadoras.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el origen histórico de la arepa de choclo según El Espectador?

El origen de la arepa de choclo, de acuerdo con El Espectador, se sitúa en un contexto anterior a la separación de Colombia y Venezuela. Se atribuye a la cultura caribe, que llamaba “erepa” al maíz, materia prima de este alimento tradicional. La preparación ha evolucionado, pero mantiene sus raíces asociadas al uso del maíz como base.

¿Qué ingredientes y proceso se debe seguir para preparar una auténtica arepa de choclo?

Para preparar una auténtica arepa de choclo, según El Espectador, usted debe licuar maíz tierno desgranado, una pizca de sal, azúcar y un chorrito de brandy hasta obtener una mezcla homogénea. Se cocina en sartén con mantequilla, se voltea al dorar, se rellena con queso y se dobla cuando esté fundido, logrando así su característico sabor y textura.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.