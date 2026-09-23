Delcy Rodríguez aseguró este miércoles 23 de septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas que en Venezuela habrá elecciones, en medio del proceso de transformación política que, según dijo, atraviesa el país.

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La presidenta interina venezolana intervino en Nueva York durante la Semana de Alto Nivel de la ONU, un día después de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro fue el primero entre ambos desde la captura de Nicolás Maduro en enero y se produjo en medio del acercamiento entre Caracas y Washington.

Durante su discurso, Rodríguez sostuvo que su gobierno inició conversaciones con sectores de la oposición y afirmó que las instituciones venezolanas están preparando las condiciones para un nuevo proceso electoral.

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“Quiero dejar claro que en Venezuela habrá elecciones. Hemos iniciado con la oposición un diálogo político”, afirmó la mandataria ante el foro internacional.

Delcy Rodríguez habló de una nueva etapa política

Según explicó Rodríguez, el proceso que adelanta su gobierno busca una “transformación democrática” y una renovación institucional que permita avanzar hacia una nueva etapa en Venezuela.

La presidenta interina aseguró que se garantizarán condiciones de participación para todas las fuerzas políticas y señaló que las elecciones deben servir como una salida a las diferencias del país y no convertirse en un nuevo motivo de confrontación.

“No queremos una elección que genere conflictos. Queremos una elección que sea una solución”, manifestó durante su intervención.

Sin embargo, Rodríguez no precisó cuándo se llevarían a cabo los comicios. Reuters reportó que la mandataria habló de una transición hacia una “democracia plena”, pero no entregó una fecha concreta para las elecciones.

Además, anunció una revisión del marco jurídico venezolano como parte del proceso de cambios institucionales.

“Venezuela ha emprendido un proceso de revisión institucional para fortalecer el proceso del Estado y poder brindar seguridad jurídica”, señaló.

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Rodríguez destacó acercamiento con Estados Unidos

Otro de los puntos centrales de la intervención fue la nueva relación entre Venezuela y Estados Unidos, después de años de fuertes tensiones entre ambos gobiernos.

Rodríguez se refirió al encuentro que sostuvo el martes con Trump en Nueva York y presentó el acercamiento como una oportunidad para establecer una relación basada en la cooperación y el respeto.

“Hoy Venezuela aspira, junto con Estados Unidos y sus vecinos, a reconstruir relaciones basadas en la cooperación, el respeto y la igualdad”, afirmó.

La reunión con Trump ocurrió al margen de la Asamblea General y contó con la presencia de funcionarios de ambos gobiernos. Posteriormente, Rodríguez calificó el encuentro como histórico y destacó conversaciones sobre áreas estratégicas como energía, minería y seguridad.

La mandataria también habló sobre la situación internacional y defendió el diálogo como mecanismo para resolver conflictos.

“Creemos firmemente en el poder del entendimiento y el diálogo”, expresó, antes de reiterar su llamado a la paz frente a las guerras y conflictos que afectan diferentes regiones.

Venezuela también se refirió al Esequibo

Durante su intervención ante Naciones Unidas, Rodríguez retomó además la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo.

La presidenta interina sostuvo que Caracas mantiene su llamado a resolver la controversia por vías diplomáticas y mediante el diálogo, al considerar que se trata de un asunto pendiente que debe abordarse de manera pacífica.

Su discurso marcó además el regreso de un jefe de Estado venezolano a la Asamblea General después de la intervención de Nicolás Maduro en 2018.

Ahora, uno de los principales anuncios de Rodríguez ante la comunidad internacional quedó concentrado en el proceso electoral. La mandataria aseguró que habrá elecciones y que todas las fuerzas políticas tendrán condiciones de participación, pero todavía no existe una fecha anunciada para esos comicios.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.