María Corina Machado intentó regresar a Venezuela tres veces durante las últimas 48 horas, pero ninguno de los desplazamientos pudo concretarse. La información fue confirmada por su equipo de comunicaciones y reportada por medios como Blu Radio y NTN24.

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Los intentos ocurrieron entre el lunes 21 y el martes 22 de septiembre, cuando la dirigente opositora buscó diferentes alternativas para salir de Panamá y continuar su recorrido hacia Venezuela. Con estos nuevos episodios, su equipo contabiliza siete intentos de regreso desde que salió del país en diciembre de 2025.

Las opciones contemplaron tanto desplazamientos marítimos como aéreos. El primer plan apuntaba a viajar directamente desde Panamá en una embarcación, mientras que las otras dos alternativas tenían como destino intermedio las islas de Aruba y Curazao.

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Machado buscó tres rutas para regresar a Venezuela

El primer intento ocurrió el lunes 21 de septiembre. De acuerdo con NTN24, Machado buscaba trasladarse por vía marítima desde Panamá hacia Venezuela, pero la embarcación no pudo zarpar debido a una presunta falla mecánica.

La dirigente tenía previsto continuar de esta manera el recorrido hasta territorio venezolano, pero el inconveniente con el barco obligó a suspender el desplazamiento.

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La segunda alternativa llegó durante la mañana del martes. En esta ocasión, Machado intentó viajar desde Panamá hacia Aruba, una de las islas del Caribe que serviría como punto intermedio para continuar posteriormente hacia Venezuela.

El vuelo tampoco pudo concretarse. NTN24 reportó que el desplazamiento aéreo fue uno de los obstáculos que encontró la líder opositora durante su intento de retorno.

Horas después, Machado buscó una tercera opción con un vuelo hacia Curazao. Según la información conocida por ese medio, nuevamente se presentó un impedimento para continuar con el viaje.

El diario El País también informó que Machado figuraba en un plan de vuelo desde Curazao, utilizando un pasaporte panameño, en medio de sus intentos por regresar a Venezuela.

Ya son siete intentos de regresar a Venezuela

El equipo de la dirigente señaló que los tres episodios de las últimas horas se suman a otros cuatro intentos que se habían producido previamente. De esta manera, Machado acumula al menos siete intentos de regresar al país desde que salió de Venezuela.

El Comando ConVzla confirmó el martes que la opositora había buscado nuevamente regresar a territorio venezolano y que los últimos intentos se produjeron desde Panamá. La organización también citó reportes de la periodista Idania Chirinos, quien informó sobre los desplazamientos desde ese país.

Por ahora, no existe una explicación pública única sobre los motivos que impidieron cada uno de los desplazamientos. En el caso del primer intento, se reportó una falla mecánica de la embarcación, mientras que las razones concretas por las que no se concretaron los vuelos hacia Aruba y Curazao no han sido detalladas de la misma manera. NTN24 habló de restricciones logísticas, bloqueos marítimos y limitaciones aéreas como parte de los obstáculos señalados.

¿Cuándo salió María Corina Machado de Venezuela?

Machado salió de Venezuela el 9 de diciembre de 2025 y desde entonces ha desarrollado actividades políticas y diplomáticas fuera del país. Durante este periodo ha manifestado en diferentes oportunidades su intención de regresar a territorio venezolano.

Los nuevos intentos se producen mientras la dirigente permanece en Panamá, desde donde ha buscado diferentes rutas para concretar su retorno.

Reuters había reportado la semana pasada que Machado evaluaba su regreso a Venezuela después de varios intentos previos que no habían terminado con su entrada al país. La agencia señaló que desastres naturales y recomendaciones de Estados Unidos habían influido anteriormente en el aplazamiento de sus planes.

Con los tres nuevos desplazamientos, el regreso de Machado a Venezuela continúa sin concretarse, mientras su equipo mantiene la intención de encontrar una vía para que la dirigente pueda volver al país.

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