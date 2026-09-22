La familia de Gael Sosa sufrió un duro golpe luego de que delincuentes ingresaran a su vivienda en Leandro N. Alem, Misiones, Argentina, y robaran cerca de 5 millones de pesos argentinos, dinero que habían reunido durante meses para costear parte del viaje y tratamiento médico del pequeño en India; la suma equivale a más de 10 millones de pesos colombianos.

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El robo ocurrió el domingo 20 de septiembre, mientras los familiares participaban en un torneo de pádel organizado precisamente para recaudar fondos destinados al niño. Cuando regresaron a la casa, encontraron una habitación desordenada y descubrieron que los responsables habían ingresado por una ventana.

El dinero era para pagar el viaje a India

De acuerdo con el relato de Natalia Kruger, madre de Gael, los recursos sustraídos tenían un destino específico: pagar el alojamiento de la familia durante su estadía en India. El pago debía hacerse mediante Western Union, razón por la que una parte del dinero se encontraba en efectivo.

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“Fui derecho a buscar la plata y la plata no estaba”, contó la mujer en declaraciones recogidas por Aguara TV.

La madre explicó que la familia llevaba varios días participando en actividades para recaudar fondos y que justamente regresaban de una jornada que había dejado buenos resultados.

“Venimos trabajando desde el jueves, todos juntos y cuando volvimos veníamos recontentos porque fue un evento hermoso”, relató, según el medio local.

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La campaña ya había conseguido algunos avances importantes. Según información publicada en la cuenta de Instagram @juntosporgael, los familiares habían logrado cubrir los pasajes, los pasaportes y la seña correspondiente al 20 % del tratamiento.

El viaje está previsto para los primeros días de octubre y la atención médica del niño está programada para el 5 de ese mes.

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Gael necesita un tratamiento en India

Gael tiene un año y cuatro meses y fue diagnosticado con parálisis cerebral infantil, hipertonía muscular y leucomalacia periventricular. Según ha explicado su familia, esta última corresponde a una lesión cerebral asociada con la falta de oxígeno durante su nacimiento prematuro.

Su madre ha contado que las condiciones afectan su desarrollo y que actualmente el pequeño no puede sentarse por sí mismo, mantener el equilibrio, gatear o hablar. También necesita que sus alimentos tengan una textura especial para poder consumirlos.

La familia busca llevarlo a India para acceder a una terapia regenerativa que, según la información entregada por sus allegados, busca favorecer nuevas conexiones neuronales. El tratamiento contempla tres ciclos separados por periodos de descanso y tendría un costo aproximado de 15.000 dólares, sin contar transporte, alojamiento y otros gastos.

La familia cree que la campaña pudo exponerlos

Natalia también habló sobre la posibilidad de que la difusión de la campaña haya permitido que otras personas conocieran información sobre sus actividades y movimientos.

“Las cosas que nosotros estamos haciendo se están haciendo muy virales y estábamos trabajando mucho, se dijo mucho nuestra dirección”, señaló, de acuerdo con Misiones Online.

Además del dinero, los delincuentes se llevaron una tablet perteneciente a una de las hijas de la familia y provocaron daños en la habitación donde se encontraba el efectivo.

La Policía de Misiones inició la investigación y adelantó pericias en la vivienda. Los agentes levantaron huellas y tomaron muestras de los integrantes del hogar para establecer cuáles rastros podrían corresponder a los responsables. Vecinos también habrían observado personas sospechosas cerca de la vivienda durante la jornada.

Familia de Gael pide ayuda para recuperar el dinero

Luego del robo, los familiares y vecinos retomaron las actividades para intentar recuperar los recursos perdidos y mantener en pie el viaje del pequeño.

Entre las iniciativas está la venta de bonos para el sorteo de un automóvil que fue donado a la campaña. La familia también pidió a quienes tengan información sobre el robo que se comuniquen con las autoridades.

“A la gente que tenga todo tipo de información, que por favor se meta la mano en el corazón y piense que esto es para mejorar la calidad de vida de un bebé”, pidió Natalia.

A pesar del robo, los familiares aseguraron que no abandonarán la campaña y mantienen la intención de viajar a India en octubre para que Gael pueda acceder al tratamiento. “No queremos que este hecho nos quite las fuerzas ni la esperanza. Seguimos adelante, más unidos que nunca y confiando en la solidaridad de nuestra comunidad”, señalaron desde la cuenta de la campaña.

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