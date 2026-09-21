Hay algo curioso cuando uno busca qué come Lionel Messi: pese a tener acceso a restaurantes y platos de todo tipo, cuando habla de sus comidas favoritas aparecen preparaciones bastante sencillas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Lionel Messi marca en la victoria del Inter Miami sobre Cruz Azul en la Campeones Cup; Ditta protagonista defensivo)

El propio Messi ha mencionado las milanesas, el asado y la pasta entre sus platos preferidos. Pero hay una preparación que tiene un componente mucho más personal: las milanesas que hace su mamá, Celia.

Así que decidí intentar recrearlas en casa.

Lee También

No voy a decir que preparé exactamente la receta de Celia porque Messi nunca ha publicado una receta completa con cantidades y pasos. Lo que hice fue tomar como referencia lo que él ha contado públicamente y preparar una versión casera inspirada en esas milanesas.

El famoso secreto está en la salsa

Lo primero que me llamó la atención fue que Messi ha hablado de las milanesas de su mamá como una de sus comidas favoritas y hasta ha bromeado con que el secreto podría estar en la salsa.

Eso hizo que la preparación dejara de parecerme la típica milanesa.

La base, eso sí, es bastante sencilla: carne, huevo, pan rallado y condimentos. El verdadero reto está en conseguir que quede jugosa por dentro y crujiente por fuera.

Para mi versión utilicé filetes delgados de carne, los pasé por huevo condimentado y después por pan rallado. No los cubrí con una capa exageradamente gruesa porque quería que la carne siguiera siendo protagonista.

Después llegó el momento de la sartén.

¿Y el resultado?

La primera mordida tuvo exactamente lo que esperaba de una buena milanesa: una cobertura crujiente y una carne todavía jugosa. Pero hay una conclusión importante: la receta de Messi no tiene que ser sofisticada para ser especial.

Probablemente ahí está buena parte del encanto de esta historia. El jugador argentino puede haber probado comida de todo el mundo, pero cuando habla de un plato que le recuerda a casa vuelve a una preparación asociada con su familia.

Y aunque mi versión no sea la receta exacta de Celia, sí entendí por qué una milanesa puede terminar siendo mucho más que una comida rápida para alguien que creció comiéndola.

Receta de milanesas inspirada en las favoritas de Messi

Ingredientes para 4 personas:

4 filetes delgados de carne.

2 huevos.

1 taza de pan rallado.

1 diente de ajo finamente picado.

Perejil al gusto.

Sal y pimienta.

Aceite para cocinar.

Preparación:

Aplane ligeramente los filetes para conseguir un grosor uniforme. En un recipiente, bata los huevos y agregue ajo, perejil, sal y pimienta. Introduzca la carne en la mezcla y deje que se impregne bien. Pase cada filete por el pan rallado, presionando ligeramente para que quede cubierto. Caliente suficiente aceite en una sartén. Cocine las milanesas por ambos lados hasta que estén doradas y completamente cocidas. Retírelas y colóquelas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Si quiere acercarse todavía más al estilo argentino, puede acompañarlas con papas, ensalada o pasta.

Y hay una última lección: quizá nunca consiga replicar exactamente las milanesas de Celia, porque el ingrediente que Messi más recuerda probablemente no se puede comprar en ningún supermercado: el sabor de la comida de casa.

* Pulzo.com se escribe con Z