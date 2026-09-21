El pasado sábado, 19 de septiembre, Millonarios consiguió una importante victoria sobre Boyacá Chicó por 3-0, gracias a los goles de Francisco Chaverra y las dos anotaciones de Andrey Estupiñán.

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Este fue el resumen del partido:

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Esta victoria le permitió al cuadro ‘Embajador’ escalar posiciones en la tabla, puesto que llegó a 19 puntos y se mantiene en el segundo puesto del campeonato, solo por debajo del América de Cali.

Por este resultado, los hinchas se fueron felices del estadio El Campín, pero hubo unos que celebraron más que los otros por un importante regalo del mediocampista chileno Rodrigo Ureña.

Qué hizo Rodrigo Ureña

Apenas terminó el encuentro, los jugadores se fueron al camerino, pero Ureña se quedó en la cancha, ya que le iba a regalar una camiseta a unos hinchas que estaban ubicados en el sector oriental del estadio.

Horas después aparecieron los hinchas en Twitter para explicar que el hermano de un joven estaba de cumpleaños, así que le hicieron una cartelera para ver si podían tener la camiseta del futbolista. El chileno los vio y al final se fue hasta allá, saltó la gradería y les dio la camiseta, entregándoles un momento que van a celebrar toda la vida.

#Ureña es todo lo que está bien en esta vida.

El hermanito de mi novio está de cumpleaños, le hicimos una cartelera y él nos escuchó 🥺@MillosFCoficial #millonariosFC #FPC pic.twitter.com/efi8ZsycAU — Cam🌹🖤 (@camila_millan06) September 20, 2026

Esto demuestra la generosidad y solidaridad del futbolista chileno, quien se tomó el tiempo de ir hasta allá, abrazar al joven hincha y ganarse el aplauso y el respeto de toda la afición que estaba en esa parte del estadio.

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Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, luego de esta victoria la afición está ilusionada porque ahora se viene un importante compromiso, que será frente a Atlético Nacional el próximo jueves, 24 de septiembre, a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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