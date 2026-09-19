Luego de la victoria sobre Cúcuta, que fue la primera desde el regreso del técnico Alberto Gamero, el equipo vuelve a su estadio este sábado, 19 de septiembre, para el partido frente al Boyacá Chicó por una nueva fecha en la Liga BetPlay.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Millonarios no se quedó atrás y está buscando un negocio ‘cuadrado’ para reforzar su nómina)

El equipo espera conseguir la victoria frente a su hinchada para acercarse a la clasificación a las finales del fútbol colombiano, esa que le ha sido tan esquiva durante los últimos semestres.

Dicho compromiso será a partir de las 2:00 de la tarde, un horario que los hinchas disfrutan porque es temprano, llegar no es complicado y por eso es un buen plan de fin de semana.

Lee También

Ahora, el equipo les tiene preparada una sorpresa para los que lleguen temprano, ya que presentará a su fichaje estrella de este año: Juan Guillermo Cuadrado.

Cómo será presentado Juan Guillermo Cuadrado

Cabe recordar que el extremo colombiano, que estaba en Italia, llegó hace apenas unos días a Bogotá y fue presentado casi que de inmediato en redes sociales y ante los medios de comunicación.

Sin embargo, aún falta la presentación ante los hinchas, pues se esperaba que fuera en la cancha ya jugando, pero debido a la sanción toca que sea solamente previo al compromiso con Chicó.

Por eso es que el equipo les recomendó a los aficionados llegar temprano al estadio El Campín para ese encuentro, puesto que antes de que ruede el balón el jugador será presentado ante los aficionados del cuadro ‘Embajador’.

💙Ⓜ️ ¡Familia Azul, hoy tenemos una cita muy especial en El Campín! 👀🔥 Antes del partido frente a Boyacá Chicó, a la 1:20 p.m. presentaremos oficialmente a Juan Guillermo Cuadrado. ⚽️🙌 ⏰ ¡Lleguen temprano y no se pierdan este momento! 🏟️💙 pic.twitter.com/Rz55kixC7t — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 19, 2026

Por eso mismo se espera una gran presencia de público bogotano en este encuentro en El Campín, ya que además de que el equipo va bien ubicado en la tabla de posiciones, la llegada de este futbolista ayuda a que la ilusión crezca mucho más.

(Ver también: [Video] Cuadrado había metido golazo hace poco en El Campín; ¿presagio para Millonarios?)

Cómo va Millonarios en la Liga BetPlay

Actualmente, Millonarios marcha en la cuarta posición del campeonato con 16 puntos sumados en 10 partidos disputados, los mismos que Nacional y Tolima y solo cuatro por debajo del líder que es el América de Cali.

* Pulzo.com se escribe con Z