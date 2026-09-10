Un día muy movido se ha presentado este jueves, 10 de septiembre, en el mercado de transferencias de la Liga BetPlay, pues a primera hora se conoció que James Rodríguez podría llegar a Atlético Nacional y luego que Jackson Martínez está en negociaciones con el Independiente Medellín.

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Sin embargo, ahí no paró todo, pues ahora incluso Millonarios también se quiere meter en la pelea por un histórico de la Selección Colombia para reforzar aún más su nómina y luchar por el título del segundo semestre.

Según reveló el periodista Guillermo Arango, quien sigue de cerca toda la actualidad del conjunto ‘Embajador, el nombre con el que están negociando las directivas es el extremo Juan Guillermo Cuadrado, exjugador de la Juventus y Pisa, entre otros.

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🚨Ⓜ️ Juan Guillermo Cuadrado (38) está en conversaciones con @MillosFCoficial para llegar al club como agente libre. ⏳ La negociación está en curso, aunque no es sencilla. pic.twitter.com/Lm1Xb06mb5 — Guillermo Arango (@guilloarango) September 10, 2026

De hecho, el periodista aseguró que la negociación está en curso, pero que la realidad es que no es sencilla por las pretensiones económicas del jugador y que aún no quiere volver al país, según ha comentado en varias oportunidades.

Lo cierto es que Cuadrado, a sus 38 años, lleva varios meses sin jugar un partido como profesional, pues su último encuentro a nivel de clubes fue el 23 de mayo en el compromiso entre Pisa y Lazio en la Serie A, compromiso en el que disputó 19 minutos.

De confirmarse este movimiento, que debería ser rápido porque hasta este 11 de septiembre se pueden inscribir jugadores libres, sería el regreso de Cuadrado al fútbol colombiano luego de 18 años, recordando que su única etapa fue con Independiente Medellín entre 2008 y 2009.

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De ahí dio el salto al Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter de Milán, Atalanta y finalmente Pisa, lo que le permitió también ser importante por varios años en la Selección Colombia.

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