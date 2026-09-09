Una de las grandes decepciones del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 fue la Selección de Brasil, pues a lo largo del campeonato nunca mostró un juego realmente llamativo y al final salió de forma prematura al caer con Noruega en los octavos de final del certamen.

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Por eso mismo, desde el final del torneo se habló de que tocaba hacer un recambio generacional importante y rápido, puesto que el equipo viene afrontando resultados muy negativos y cada vez es menos protagonista en el ámbito internacional.

Teniendo esto en cuenta, el entrenador italiano al mando del equipo sudamericano, Carlo Ancelotti, hizo su primera convocatoria luego de la Copa del Mundo y sorprendió con varios nombres, tanto de los llamados como de los ausentes, como Neymar.

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Los nombres que aparecen en la convocatoria de Brasil son:

Porteros:

Hugo Souza (Corinthians).

Pedro Morisco (Coritiba).

Otavio (Cruzeiro).

Defensas:

Arthur Dias (Athletico-PR).

Douglas Santos (Zenit).

Gabriel Magalhães (Arsenal).

Jair (Nottingham).

Marquinhos (PSG).

Matheusinho (Corinthians).

Mauro Junior (PSV).

Vitor Reis (Manchester City).

Wesley (Roma).

Mediocampistas:

Andrey Santos (Manchester United).

Breno Bidon (Corintios).

Bruno Guimarães (Arsenal).

Danilo (Botafogo).

Douglas Luiz (Juventus).

Gabriel Bontempo (Santos).

Delanteros:

Endrick (Real Madrid).

Estevao (Chelsea).

Joao Pedro (Chelsea).

Pedro (Flamengo).

Raphinha (Barcelona).

Rayan (Bournemouth).

Samuel Lino (Flamengo).

Vinicius Junior (Real Madrid).

26 CONVOCADOS! 🇧🇷 A Seleção está pronta para novos desafios: dois jogos contra a Austrália e o primeiro confronto da história contra a Índia. 25/09 | Austrália

29/09 | Austrália

03/10 | Índia ISSO É BRASIL! 🇧🇷#BateNoPeito pic.twitter.com/Yht5SuOHjr — brasil (@CBF_Futebol) September 9, 2026

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Contra quién juega Brasil en la fecha Fifa

La idea es obtener muy buenos resultados luego de lo que fue la Copa del Mundo, pues se mide con dos rivales a los que, en el papel, debería derrotar con más facilidad.

Los compromisos de la Selección Brasil son:

25 de septiembre vs. Australia.

29 de septiembre vs. Australia.

3 de octubre vs. India.

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