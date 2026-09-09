En la noche de este martes, 8 de septiembre, Boca Juniors jugó el compromiso de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana al enfrentarse a Sao Paulo de Brasil, un compromiso muy importante porque puede marcar el camino de regreso del gigante argentino a una fase tan importante como una semifinal de un torneo internacional.

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Al final, el equipo argentino logró la victoria por 1-0 gracias al gol de Merentiel, lo que le da una ventaja clave de cara al compromiso de vuelta que será la próxima semana en el mítico estadio de Morumbí.

Este fue el resumen del partido:

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Ahora, una de las figuras fue, una vez más, el arquero colombiano Álvaro Montero, quien estuvo concentrado a lo largo del partido, tuvo una atajada clave y le ayudó a su equipo para llegar con esa diferencia al compromiso de vuelta.

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Lo que nadie sabía es que el arquero había sufrido un durísimo golpe antes del compromiso, ya que se enteró de la muerte de su abuela justo antes de que rodara el balón.

Así lo dio a conocer el técnico del equipo, Rodolfo Arruabarrena, quien en rueda de prensa contó: “Hoy, antes del partido, falleció la abuela y bueno, ahora está viajando a Colombia y, sin embargo, es un golpe duro para él pero estuvo presente e hizo una gran actuación como decís”.

Y es que según se conoció, fue el mismo arquero el que habló con el entrenador y las directivas pidiendo que lo dejaran tapar el partido y luego viajar de inmediato a Colombia para despedir a su abuela.

Es más, por medio de sus redes sociales, el guajiro subió una fotografía de su abuela junto al mensaje: “Sabes que ame, vieja”, acompañado de un símbolo de un infinito.

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De esta manera, lo más seguro es que Montero no esté en el siguiente encuentro de Boca Juniors, que será frente a Central Córdoba por la Liga Argentina. Su regreso se daría precisamente en el juego de vuelta de la Copa Sudamericana que será el martes, 15 de septiembre, en el estadio Morumbí de Sao Paulo.

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