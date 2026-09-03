De las críticas a los aplausos en un par de partidos. Álvaro Montero, arquero colombiano de dos metros de estatura, cada partido demuestra por qué Boca Juniors se fijó en él, pues con actuaciones se ha ido ganando el cariño de la hinchada del club ‘Xeneize’.

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En el último encuentro, por ejemplo, el guardameta fue gran figura del equipo en el compromiso frente a Vélez Sarsfield correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina, el cual terminó 0-0 en los 90 minutos y por eso tocó buscar ganador en la definición desde el punto penalti.

Allí, Montero fue el jugador más destacado, pues nuevamente sacó provecho de su estatura y lectura en los penaltis para atajar dos (el primero y el último) para darle la victoria a su equipo y la clasificación a los cuartos de final del certamen.

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Esta fue la tanda de los penaltis:

De esta manera, Montero fue uno de los más aplaudidos por la clasificación de Boca Juniors, recordando que desde que llegó ha tenido buenas actuaciones que le han permitido al club ganar varios compromisos y avanzar en los objetivos, tales como permanecer en una buena posición en la Liga Argentina, clasificar en la Copa Sudamericana y ahora llegar a los cuartos de final en la Copa Argentina.

(Ver también: Cuánto dinero recibió Millonarios por la llegada de Álvaro Montero a Boca Juniors; es un dineral)

Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors

Por lo pronto, Montero seguirá con su preparación pensando en los siguientes encuentros, pues el próximo compromiso será frente a Gimnasia y Esgrima de la Plata el próximo sábado, 5 de septiembre, a partir de las 2:30 de la tarde, hora colombiana.

Luego, todos los ojos estarán enfocados en la Copa Sudamericana, pues el equipo argentino, uno de los más importantes del continente y del mundo, se mide contra Sao Paulo en los cuartos de final. El partido de ida será el martes, 8 de septiembre, a las 7:30 de la noche, mientras que el de vuelta será el 15 de septiembre a la misma hora.

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