Por: EL PILON SA

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Álvaro Montero se convirtió en la figura clave de Boca Juniors durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, jugado el martes 18 de agosto en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay. Su destacada actuación permitió que el equipo argentino goleara con contundencia 4-0 a Deportivo Recoleta y, de esta forma, sellara su clasificación a los cuartos de final con un marcador global de 7-1, situación que refuerza la solidez del proyecto deportivo del conjunto ‘xeneize’.

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La noche de Montero estuvo marcada por una serie de intervenciones cruciales. Según reportes de El Colombiano y El Tiempo, el guardameta nacido en La Guajira realizó siete atajadas fundamentales. Estas acciones fueron determinantes, particularmente en la primera parte del partido, cuando el encuentro aún estaba igualado sin goles. TyC Sports otorgó una calificación de 7 sobre 10 al colombiano y resaltó el mano a mano que atajó con solvencia antes de que Boca Juniors pudiera abrir el marcador y tomar el control del juego. Ese momento fue clave para que su equipo se asentara y pudiera consolidar su superioridad en campo contrario.

Diversos medios argentinos destacaron el crecimiento y la confianza reciente de Montero bajo el arco. BolaVip, por ejemplo, también calificó su desempeño con 7 sobre 10, subrayando la seguridad que transmitió durante todo el partido. Este reconocimiento tiene especial relevancia considerando que, según la prensa deportiva, Montero había recibido críticas en sus primeras actuaciones con la camiseta de Boca Juniors. Sin embargo, esta noche en Paraguay marcó un punto de inflexión, perfilándolo como uno de los jugadores de mayor rendimiento en la plantilla.

Otra fuente que resaltó la importancia de Montero fue Sofascore, que le asignó una calificación de 8.0 sobre 10, situándolo entre los más destacados del compromiso. Mientras tanto, el equipo argentino amplió la ventaja conseguida en el partido de ida, donde había ganado 3-1. En la revancha, los goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco sellaron una goleada que fortalece el camino de Boca en la Copa Sudamericana organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

El próximo desafío para Boca Juniors será enfrentar a São Paulo en los cuartos de final, instancia en la que se espera que Álvaro Montero mantenga la confianza y el nivel exhibido, consolidándose como uno de los referentes del arco en el fútbol sudamericano.

¿Cuántas atajadas hizo Álvaro Montero en el partido contra Deportivo Recoleta?

De acuerdo con informes de El Colombiano y El Tiempo, Álvaro Montero realizó un total de siete atajadas en el encuentro frente a Deportivo Recoleta, muchas de ellas consideradas determinantes para que Boca Juniors lograra mantener su arco en cero y avanzar de ronda en la Copa Sudamericana.

¿Cómo fue calificado el rendimiento de Álvaro Montero por los medios deportivos?

La prensa deportiva en Argentina, incluyendo TyC Sports, BolaVip y Sofascore, calificaron a Álvaro Montero con puntajes destacados, resaltando su seguridad y crecimiento. Recibió calificaciones de 7 sobre 10 por parte de TyC Sports y BolaVip, mientras que Sofascore le otorgó un 8.0 sobre 10, posicionándolo como uno de los mejores jugadores de ese partido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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