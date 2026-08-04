Durante años, el nombre de José Néstor Pékerman apareció entre los candidatos para dirigir a Boca Juniors. Ahora fue el propio entrenador argentino quien confirmó que ese interés sí existió, aunque aclaró que las conversaciones nunca avanzaron lo suficiente para convertirse en una negociación formal.

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En una entrevista con ESPN, el exseleccionador de Colombia explicó cómo fueron los contactos con el club argentino y cuál fue el papel de Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca.

¿Qué dijo Pékerman sobre el interés de Boca Juniors?

El técnico reconoció que el club hizo consultas sobre su situación, aunque aseguró que todo quedó en un primer acercamiento.

“En algún momento preguntó. No llegamos a avanzar nada, yo atendí, pero no llegamos a avanzar”.

Con esa declaración, Pékerman confirmó por primera vez que Boca sí exploró la posibilidad de contratarlo.

¿Qué papel tuvo Juan Román Riquelme?

Pékerman, quien dirigió a Riquelme durante el Mundial de Alemania 2006 con la Selección Argentina, explicó que hace tiempo no mantiene contacto directo con el dirigente.

Además, aseguró que el presidente de Boca no suele encargarse personalmente de ese tipo de gestiones.

“Con Román hace mucho que no hablo. Para una cosa así, elegir DT, nunca va a tomar las cosas directo él. Puede mandar un aviso con alguien que sea parte del equipo, pero él no va a tomar un compromiso sin saber”.

¿Por qué nunca se concretó la llegada de Pékerman?

El entrenador señaló que las conversaciones nunca pasaron de una consulta inicial y que, por su forma de trabajar, evita dar importancia a rumores mientras no exista una negociación concreta.

Según explicó, prefiere mantener la discreción hasta que un proyecto esté realmente definido.

Un nombre que siempre sonó para Boca

La posibilidad de ver a José Pékerman en el banco de Boca fue un tema recurrente durante distintos procesos de búsqueda de entrenador.

Ahora, el exseleccionador de Colombia confirmó que el interés existió, pero dejó claro que las conversaciones nunca llegaron al punto de definir su incorporación al club de La Ribera.

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