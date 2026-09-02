Luis Díaz debutó oficialmente en la DFB Pokal con una discreta actuación individual que causó molestia por su falta de efectividad anotadora. La jornada representó un arranque complejo en Alemania.

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Durante el duelo contra VfL Osnabrück por la primera ronda de la Copa de Alemania, el atacante nacional fue titular en el esquema ofensivo planteado por su estratega.

A pesar de la contundente victoria de Bayern Múnich por un marcador de 1-4 a favor, el rendimiento del extremo colombiano recibió evaluaciones inferiores a siete puntos en las plataformas especializadas.

La baja puntuación de Díaz obedeció principalmente a las fallas cometidas en opciones claras de anotación. La falta de definición ante el arco rival afectó significativamente su balance numérico durante el compromiso.

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Al minuto 24, un compañero del atacante aprovechó el rebote cedido por el arquero tras un remate inicial de Lucho. Sin embargo, la acción previa requería una mejor resolución.

Díaz Marulanda quedó en un mano a mano perfecto tras recibir un pase preciso del atacante Michael Olise. A pesar de la claridad de la jugada, el portero contrarrestó el disparo.

Esta situación representa la segunda oportunidad manifiesta que desperdicia el jugador cafetero de manera consecutiva. Anteriormente, ante Stuttgart en la Bundesliga, también erró una jugada similar frente a la portería.

En aquel juego de liga, el extremo superó la frustración inicial y consiguió marcar su primer gol de la temporada dos mil veintiséis dos mil veintisiete en la parte complementaria.

A pesar de reducir su contundencia respecto al año anterior, el director técnico belga Vincent Kompany mantiene plena confianza en las capacidades del futbolista colombiano dentro de la plantilla titular.

El estratega decidió conservar al Luis Díaz durante los 90 minutos del encuentro copero. La decisión técnica respalda la continuidad del jugador en la alineación estelar del plantel bávaro.

En el apartado estadístico, Díaz registró un 89 % de precisión en los pases. Además, completó dos regates individuales y tomó contacto con el balón en sesenta y tres ocasiones.

Por su parte, el atacante Michael Olise sobresalió como la figura del compromiso al alcanzar una calificación de nueve coma siete puntos. Harry Kane ocupó el segundo lugar con ocho puntos.

El modesto club VfL Osnabrück descontó mediante una anotación destacada del jugador Robin Meißner. El disparo lejano se incrustó directamente en el ángulo del portero Jonas Urbig.

Esa anotación sorpresiva al minuto cinco representó un duro golpe inicial para la escuadra de Múnich. Sin embargo, el equipo reaccionó velozmente para voltear el marcador a su favor de forma contundente.

El cuerpo técnico esperará una pronta recuperación del nivel goleador del delantero colombiano para los próximos compromisos oficiales de la temporada. La exigencia competitiva requiere mayor efectividad ofensiva en el frente de ataque.

¿Cuándo es el próximo partido de Bayern Múnich?

El próximo partido oficial del Bayern Múnich está programado para el sábado 5 de septiembre. El equipo bávaro se medirá como visitante ante el Schalke 04, dentro de la Bundesliga alemana.

El encuentro está fijado para las 11:30 a. m., hora de Colombia, equivalentes a las 16:30 horas en Alemania. Se jugará en el estadio del conjunto local, Schalke 04.

Según las probabilidades calculadas antes del partido, el Bayern Múnich parte como amplio favorito, con cerca de un 84,5 % de posibilidades de imponerse en este duelo.

Este compromiso llega después de la victoria contundente del Bayern sobre el VfB Stuttgart, resultado que reflejó el buen momento futbolístico del equipo alemán en el arranque de la temporada.

Tras el partido contra el Schalke 04, el calendario del Bayern continúa de forma intensa durante septiembre. El 13 de septiembre visitará al SV 07 Elversberg, en un nuevo compromiso liguero.

Posteriormente, el 18 de septiembre, el Bayern jugará como local frente al Union Berlín, cerrando así un mes cargado de actividad futbolística para el club.

Este calendario confirma que, tras el 3 de septiembre, el primer reto oficial del equipo será precisamente ese duelo ante el Schalke 04, el 5 de septiembre.

Cabe recordar que el Bayern Múnich atraviesa una temporada donde busca mantener su dominio dentro de la Bundesliga, competencia que ha ganado en múltiples ocasiones recientes.

El conjunto bávaro, dirigido actualmente por su cuerpo técnico habitual, continúa mostrando un rendimiento sólido en los primeros encuentros de la temporada 2026-2027.

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