Terminó el ciclo preparatorio del Bayern Múnich de Alemania. Este martes, 18 de agosto, el equipo alemán jugó su último partido de pretemporada, antes de iniciar su camino en la Supercopa y Bundesliga.

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El último compromiso de preparación fue contra el Heidenheim, un juego que sin duda llamaba la atención porque permitió conocer en qué nivel realmente llegan los jugadores antes del inicio del campeonato.

Al final, la victoria fue para el equipo de Vincent Kompany por 2-4, destacando que la anotación que rompió el empate la marcó el delantero colombiano Luis Díaz, quien mostró un gran nivel en la pretemporada.

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Y es que en el minuto 78 del encuentro, cuando el partido iba 2-2, Olise atacó la banda derecha, tiró un centro y Luis Díaz se le anticipó a la defensa rival para rematar y mandar el balón al fondo de la red. Este fue el gol del colombiano:

🇨🇴 ¡MOJÓ LUCHO! Luis Díaz apareció por el medio del área y conectó el buscapié de Olise y sellar su gol en el triunfo amistoso de Bayern Munich por 4-2 sobre Heidenheim. 📹 EXCLUSIVO @FCBayern pic.twitter.com/Tom63q5f6Y — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026

De esta manera, el Bayern Múnich cerró una gran pretemporada, destacando que luego del Mundial jugó un total de cinco compromisos y solo perdió uno. En dichos encuentros, Díaz se presentó con tres goles, demostrando que está con ganas y mucho nivel de cara a la temporada que está por comenzar.

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Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich

Ahora, los jugadores se deben recuperar pensando en el inicio de la temporada, pues el próximo sábado, 22 de agosto, comienza oficialmente una nueva campaña con el partido de Supercopa de Alemania, que será frente al Borussia Dortmund a partir de la 1:30 de la tarde, hora colombiana.

Ya luego, el inicio de la Bundesliga será el viernes 28 de agosto a la misma hora frente al Stuttgart, lo que significará el primer compromiso de la temporada en el Allianz Arena.

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