Mucho se ha especulado en las últimas horas acerca del futuro del futbolista colombiano Luis Díaz, pues desde Europa surgió la información que el Al Hilal de Arabia Saudita lo busca y pagaría una millonada al Bayern Múnich para quedarse con sus derechos deportivos.

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Es más, L’Equipe había dicho que el colombiano había aceptado las condiciones, puesto que le iban a pagar más de 25 millones de euros por temporada, pero ahora faltaba cuadrar la salida del club.

Sin embargo, desde el Bayern Múnich no quieren saber nada de esta situación e incluso el director ejecutivo del equipo, Jan-Christian Dreesen, salió a defender a sus futbolistas.

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“Asombroso lo que se puede difundir cuando no se conoce la verdad”, comenzó diciendo el directivo, refiriéndose a los rumores de Díaz y Olise, que suena para el Real Madrid. Y agregó: “Seríamos tontos, ¿no? Tenemos un equipo maravilloso, la verdad. ¡Que empiece la temporada y a marcar goles!”.

De hecho, fue más enfático en el futbolista francés, máximo asistidor de la Copa del Mundo, asegurando que por más de que llegue la oferta que llegue, el jugador se quedará en el club porque “todavía le quedan tres años de contrato”.

De esta manera, todo indica que el equipo alemán no permitirá que sus jugadores estrellas salgan del club, destacando que en la temporada pasada conformaron un gran trío ofensivo junto a Harry Kane y el objetivo de esta campaña es ganar la Champions League, un trofeo que el equipo no consigue desde la temporada 2019-2020.

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Cuándo juega el Bayern Múnich

El club alemán tendrá dos compromisos amistosos antes de arrancar la temporada. Primero jugará frente al Aston Villa el próximo viernes a las 12:00 del mediodía, hora colombiana, y luego se medirá al Liepzig en su estadio el sábado, 15 de agosto, a las 8:30 de la mañana, hora colombiana.

Dichos compromisos le servirán para llegar con ritmo a competir por el primer título de la temporada, pues se mide con el Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania el sábado 22 de agosto. Ya luego de eso sí comenzará su camino en la Bundesliga frente al Stuttgart el viernes, 28 de agosto, a partir de la 1:30 de la tarde, hora colombiana.

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