Por: Canal Uno

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El mediocampista Juan Fernando Quintero anunció que renunció a la selección de Colombia en julio, luego de la “frustración” que le generó quedar eliminado del Mundial 2026 en octavos de final.

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La decisión de Quintero luego de la eliminación del Mundial

‘Juanfer’ disputó parte del último partido de los cafeteros en la cita mundialista, en el que cayeron en los penales ante Suiza luego de ser uno de los mejores equipos del torneo. El jugador, de 33 años, contó que tras esa eliminación le comunicó al entrenador Néstor Lorenzo su decisión de poner fin a su carrera en la selección.

Suplencia de James y relevo generacional

En el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá, Quintero fue suplente de James Rodríguez, el capitán cafetero que mostró un flojo desempeño, y saltó desde el banco en cuatro de los cinco partidos que disputó el equipo.

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Tras la eliminación en octavos, Lorenzo deberá liderar un recambio en el equipo debido a que el promedio de edad de su nómina roza los treinta años.

“Hay momentos que uno dice que es bueno darse una oportunidad para que otro llegue y pueda asumir”, agregó Quintero.

Relación con Lorenzo y salida de River

Recientemente, el mediocampista desmintió una supuesta mala relación con Lorenzo, que renovó su contrato como seleccionador de Colombia luego del Mundial.

“El profe sabe que lo quiero, lo aprecio, le deseo todo lo mejor del mundo”, Dijo.

Luego del Mundial, Quintero abandonó River Plate de Argentina tras cuestionar públicamente al entonces entrenador, Eduardo “Chacho” Coudet. Después fue contratado por el Independiente Medellín, el club de su ciudad natal del que es hincha.

Aunque en la selección siempre estuvo a la sombra de James Rodríguez, disputó tres Mundiales, incluidos los de Brasil 2014 y Rusia 2018.

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