El futbolista colombiano Gustavo Puerta fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Olympiacos de Grecia para la temporada 2026/2027.
El mediocampista, nacido el 23 de julio de 2003, llega procedente del Racing de Santander, club con el que disputó 36 partidos, marcó tres goles y registró una asistencia.
🔴⚪ A new lion has arrived in Olympiacos!
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Enzo Fernández finalmente logró cambiar de equipo tras el Mundial y aterrizó en poderoso inglés Sorpresa en Millonarios: Fabián Bustos dejó de ser el entrenador del equipo, a horas del clásico Otra decisión muy cuestionada: Gustavo Puerta deja la Liga de España para jugar en Grecia Además de Messi, otra figura de Argentina puso en duda su continuidad con la 'Albiceleste'
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026
Puerta firmó un contrato por cuatro temporadas con el conjunto griego, aunque su futuro ya estaría definido: a mediados de 2027 pasaría al Nottingham Forest de la Premier League.
Ambos equipos pertenecen al mismo conglomerado económico, encabezado por el empresario griego Evangelos Marinakis.
La llegada a Olympiacos busca darle al colombiano mayor continuidad y minutos como titular, algo que no tenía garantizado en Inglaterra.
El objetivo es que gane experiencia y llegue más preparado a la Premier League. Además, tendrá la oportunidad de disputar la liga griega y la Europa League.
En sus primeras declaraciones, Puerta agradeció la bienvenida de los aficionados y destacó la historia, los títulos y la grandeza de Olympiacos.
Aseguró que llega con mentalidad ganadora, carácter y ambición para ayudar al equipo a conquistar nuevos títulos. Su debut podría darse el próximo sábado frente a Volos New FC.
El colombiano también manifestó su compromiso de responder al respaldo de los hinchas con buenas actuaciones y seguir creciendo en su carrera internacional.
En el Olympiacos estuvo hace unos años James Rodríguez. El histórico ’10’ de la Selección Colombia jugó allí entre 2022 y 2023, disputó 23 partidos, marcó cinco goles y dio seis asistencias antes de finalizar su contrato de mutuo acuerdo.
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