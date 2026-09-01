Por: Noticiero 90 minutos

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Richard Ríos, mediocampista de la Selección Colombia, dio un giro en su carrera al concretar su llegada al Al-Ittihad de Arabia Saudita tras su paso por el SL Benfica. La transferencia se perfila como una de las más llamativas del reciente mercado de fichajes, no solo por el perfil del jugador, sino también por el contexto competitivo que rodea este movimiento. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos y confirmada por el club europeo en sus redes sociales, Ríos, de 26 años, decidió salir del Benfica debido a la pérdida de protagonismo bajo la dirección de Marco Silva y la reciente llegada de competidores directos como João Palhinha.

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El acuerdo entre los clubes establece que Richard Ríos jugará cedido en el Al-Ittihad hasta junio de 2027, sin que exista la opción de compra al finalizar la temporada. De este modo, su vínculo contractual con el SL Benfica se mantiene vigente hasta 2030, lo que refuerza la apuesta del cuadro portugués por su talento, a pesar del préstamo. En el plano económico, el club saudí pagará una tarifa de 4 millones de euros por el préstamo de un año y asumirá la totalidad del salario del jugador, quien disfrutará de una mejora salarial importante durante su estadía en la Saudi Pro League.

La decisión de Ríos, según Información de Noticiero 90 Minutos, obedece a la necesidad de obtener minutos en cancha y mantener su nivel competitivo, un aspecto clave para asegurar su lugar en la Selección Colombia durante las eliminatorias. La presión en el mediocampo del Benfica, con figuras emergentes y consolidadas, complicó el panorama del colombiano, lo que propició su búsqueda de continuidad en una liga extranjera.

En su nuevo destino, Ríos compartirá equipo con jugadores reconocidos internacionalmente como Danilo Pereira, Houssem Aouar y Moussa Diaby. El reto inmediato será adaptarse al fútbol saudí y destacarse como un elemento fundamental en el esquema del Al-Ittihad, teniendo como objetivo no perder el ritmo competitivo necesario para las convocatorias de su selección nacional.

¿Por qué Richard Ríos fue cedido al Al-Ittihad y no vendido definitivamente?

La cesión de Richard Ríos al Al-Ittihad responde al interés del SL Benfica en mantener el vínculo contractual con el jugador hasta 2030. El préstamo, sin opción de compra, permite que el futbolista adquiera experiencia y continuidad en otro entorno competitivo sin desvincularse totalmente del club portugués. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la competencia interna y la necesidad de minutos para mantenerse en la Selección Colombia motivaron esta decisión.

¿Cuáles son los retos de Richard Ríos en la Saudi Pro League con el Al-Ittihad?

El principal desafío de Ríos será adaptarse rápidamente al ritmo y la exigencia de la Saudi Pro League, una competencia que presenta un estilo diferente al fútbol europeo. Además, deberá consolidarse como titular en el Al-Ittihad y mantener el rendimiento que le permita seguir siendo opción para la Selección Colombia en las eliminatorias, según lo expuesto en Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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