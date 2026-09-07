Así como hubo sorpresa por la muerte de un exfutbolista colombiano, la próxima convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos pinta para un jugador que sería un ‘palo’ para la opinión pública.

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Informaciones no oficiales difundidas en diversas redes sociales señalan que el club donde milita Camilo Durán recibió la notificación formal expedida por la Federación Colombiana de Fútbol.

La entidad deportiva nacional solicitó el préstamo del atacante para afrontar los compromisos correspondientes a la siguiente triple fecha FIFA del calendario internacional.

El periodista Felipe Sierra reveló los detalles del movimiento directivo mediante una publicación digital: “Celtic fue informado por la Federación Colombiana de Fútbol que Camilo Durán (24) será convocado para los amistosos de la Selección en la fecha FIFA de septiembre/octubre”.

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La determinación atribuida al director técnico Néstor Lorenzo recibiría elogios generalizados por sumar a un atacante con un presente deportivo sobresaliente en el fútbol europeo.

Camilo Durán, futbolista de 24 años, reúne los méritos deportivos y la juventud necesaria para impulsar el proceso de renovación generacional dentro del conjunto patrio.

El ariete cafetero no requirió siquiera media temporada para evidenciar sus condiciones y demostrar que estaba preparado para competir en la exigente liga de Escocia.

Anteriormente militó en las filas del FK Qarabag Agdam de Azerbaiyán, escuadra donde exhibió muestras constantes de un elevado rendimiento futbolístico.

Durante su paso por ese club sorprendió al anotar goles frente a instituciones de renombre en la edición previa de la Champions League.

Aquellas destacadas actuaciones en el torneo continental facilitaron su transferencia directa hacia un histórico del balompié escocés como el Celtic.

En su nueva etapa en territorio británico registra anotaciones continuas a lo largo de los encuentros disputados en el torneo local.

Asimismo, convirtió goles en las fases previas del máximo torneo europeo, competencia de la cual su escuadra quedó eliminada recientemente.

Pese a ese tropiezo colectivo, el director técnico Martin O’Neill elogió públicamente el rol determinante que viene desempeñando el delantero sudamericano.

El entrenador de la escuadra británica reconoció variaciones en el rendimiento físico de Camilo Durán durante los compromisos más recientes del certamen.

“Contra el St Mirren, debo admitir que hubo algunos momentos en los que me sorprendió un poco. Pensé que tal vez simplemente se veía cansado”, confesó sobre una caída en las condiciones del jugador.

Sin embargo, el estratega comprendió las razones fisiológicas de dicho agotamiento momentáneo por la exigencia acumulada en las últimas semanas.

“Eso no es ninguna sorpresa, dada la cantidad de trabajo que ha dedicado a este equipo desde que llegó al club”, aseguró el entrenador para justificar el desgaste de su atacante.

Con miras al eventual llamado de la Selección Colombia para la ventana internacional, el técnico recomendó un manejo prudente para evitar lesiones musculares.

“Jugó un par de partidos en la pretemporada y ahora se ha consolidado, así que es un talento excepcional. No hay duda al respecto. Simplemente hay que tener cuidado con él”, exaltó.

La afición colombiana permanece a la espera de la lista oficial redactada por el cuerpo técnico nacional para confirmar la citación del joven goleador.

La Selección Colombia disputará tres amistosos en la ventana Fifa de septiembre y octubre de 2026, tras su eliminación en octavos del Mundial.

El primer partido será ante México el 26 de septiembre en Baltimore. Luego, Colombia chocará el 2 de octubre en Nueva Jersey contra Paraguay.

Los colombianos cerrarán su gira estadounidense ante Perú el 6 de octubre en Miami. Estos serán los primeros compromisos con Néstor Lorenzo tras renovar su contrato como técnico de Colombia.

Estos duelos internacionales permitirán evaluar a nuevos talentos del recambio generacional, luego del pasado Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

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