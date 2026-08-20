Por: Noticiero 90 minutos

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La Federación Colombiana de Fútbol ha comunicado oficialmente que la Selección Colombia Masculina de Mayores afrontará una intensa gira internacional durante la próxima ventana de la Fecha FIFA, la cual se realizará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026. De acuerdo con la información difundida por la Federación, el equipo nacional disputará tres compromisos en territorio estadounidense, enfrentando a México, Paraguay y Perú durante este periodo de partidos amistosos.

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El primer desafío de la Selección Colombia será ante México el 26 de septiembre, en el estadio M&T Bank de Baltimore, Maryland. Aunque la hora aún no está definida, se sabe que este encuentro revivirá el más reciente choque entre ambos equipos, en el que Colombia venció a México con un contundente 4-0 el pasado 11 de octubre de 2025 en Arlington, Texas, según reporta la Federación. En cuanto a la venta de entradas, la Federación Colombiana de Fútbol anunció que los tiquetes están disponibles para el público desde el 5 de agosto, lo que permite a los aficionados asegurar su presencia en el estadio desde temprano.

Posteriormente, el equipo cafetero se medirá ante Paraguay el 2 de octubre en el Ports Illustrated Stadium, ubicado en New Jersey, con inicio a las 7:00 p.m. hora colombiana. El antecedente más cercano entre ambas selecciones es un empate 2-2 registrado el 25 de marzo de 2025, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La serie de amistosos concluirá con el enfrentamiento frente a Perú, pautado para el 6 de octubre a las 6:45 p.m. (hora de Colombia), en el estadio del Inter de Miami. En la última ocasión que ambas selecciones se encontraron, el resultado fue un empate 0-0 el 6 de junio de 2025, durante las eliminatorias al Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

En el contexto de la clasificación mundial, la Selección Colombia se posiciona actualmente en el puesto 11 del Ranking FIFA, acumulando 1739.89 puntos, cifra que la ubica como la tercera mejor selección sudamericana en dicho listado, según la información oficial de la Federación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo jugará la Selección Colombia sus próximos partidos amistosos según la Federación?

De acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol, la Selección Colombia jugará tres amistosos internacionales entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre de 2026 frente a México, Paraguay y Perú, todos realizados en estadios de Estados Unidos.

¿Por qué la Selección Colombia ocupa el puesto 11 en el Ranking FIFA?

La Selección Colombia se ubica en el puesto 11 del Ranking FIFA debido a la suma de 1739.89 puntos en este sistema de clasificación internacional, lo que la convierte en la tercera selección sudamericana en dicha tabla, según datos oficiales de la Federación.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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