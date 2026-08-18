El error de Jaminton Campaz en el Mundial de fútbol 2026 terminó teniendo consecuencias que, según su familia, fueron mucho más allá de una crítica deportiva. Después de aquella jugada, las redes sociales del futbolista comenzaron a llenarse de amenazas contra su integridad, al punto de que el jugador no ha podido regresar a Colombia.

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La situación fue revelada por Mike Campaz, hermano del futbolista y una de las personas que ha cumplido un papel cercano al de una figura paterna para él. En entrevista con el programa ‘Los Informantes’, de Caracol Televisión, contó cómo ha vivido la familia lo ocurrido después del partido de octavos de final.

El episodio que desencadenó los mensajes ocurrió cuando Campaz tuvo una oportunidad de gol que no terminó en anotación ante Suiza. A partir de ese momento, las redes sociales del jugador comenzaron a recibir advertencias dirigidas contra él.

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Para su familia, el problema dejó de ser una discusión sobre fútbol cuando los mensajes empezaron a involucrarlos directamente.

“Que se le metan con la familia no tiene derecho”, dice Mike Campaz sobre los mensajes intimidantes que recibió el mediocampista tras el partido contra Suiza y que lo obligaron a no regresar a Colombia. Vea en #LosInformantes 👇https://t.co/YM4bQYsIEa — Los Informantes (@InformantesTV) August 17, 2026

“Que se le metan con la familia no tiene derecho”

Mike Campaz reconoció que quienes juegan fútbol están expuestos a críticas, especialmente después de una actuación que puede ser determinante en un partido.

Sin embargo, señaló que existe una diferencia entre cuestionar una jugada y atacar personalmente al futbolista o a sus familiares.

“Ver mensajes de gente acá discriminándolo como si fuera un criminal… somos del fútbol y sabemos de los comentarios malos y él está preparado para eso, pero que se le metan con la familia no tiene derecho”, afirmó Mike Campaz en ‘Los Informantes’.

La situación provocó preocupación entre sus allegados, que terminaron tomando distancia física del jugador mientras avanzaba este episodio.

La familia de Campaz todavía no ha podido verlo

Uno de los momentos más difíciles para la familia, según contó su hermano, fue tener que explicarle al futbolista que no habían podido regresar para encontrarse con él.

Mike Campaz relató que esa decisión terminó siendo especialmente dolorosa porque, pese a la distancia, la familia esperaba poder acompañarlo después de lo ocurrido.

“Tener que decirle que no vinieron fue muy duro. Fue muy duro porque a la fecha nosotros no lo podemos ver, ya tendremos tiempo para compartir, para darle un abrazo”, manifestó.

La familia también dejó claro que las críticas por una actuación deportiva pueden hacer parte del entorno de un futbolista profesional, pero considera que las amenazas y los ataques contra familiares cruzan una línea que no debería existir alrededor del deporte.

El caso de Campaz vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias que pueden tener las reacciones en redes sociales después de un partido, especialmente cuando una jugada puntual termina convirtiéndose en motivo de ataques personales contra un jugador.

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