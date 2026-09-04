El Mundial de 2026 terminó y, apenas unas semanas después, varios futbolistas de la Selección Colombia comenzaron a definir su futuro. El cierre del mercado de fichajes dejó movimientos importantes para los jugadores nacionales, aunque también un grupo de nombres que no logró encontrar equipo.

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La Copa del Mundo, disputada en Estados Unidos, México y Canadá, terminó para Colombia el 7 de julio, cuando la Selección cayó ante Suiza en los octavos de final tras un empate 0-0 y una definición por penales. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo había ganado tres partidos, empatado uno y perdido otro durante el torneo.

A partir de ahí comenzó otro partido para varios de los integrantes de la Tricolor: el mercado de fichajes.

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Lucumí dio uno de los grandes saltos

Uno de los movimientos más importantes fue el de Jhon Lucumí, quien dejó Bologna para convertirse en nuevo jugador de la Juventus. El defensor firmó contrato hasta junio de 2030 y llegó al club de Turín después de cuatro temporadas en el fútbol italiano.

También cambió de equipo Daniel Muñoz, quien pasó del Crystal Palace al Nottingham Forest. El lateral se reencontró allí con Oliver Glasner, técnico con quien había trabajado anteriormente en Inglaterra.

Otro defensor de la Selección, Johan Mojica, continuará en España, pero ahora con el Getafe. El lateral llegó procedente del Mallorca para la temporada 2026/27.

En Sudamérica también hubo movimientos importantes. Kevin Castaño dejó River Plate para continuar su carrera en Atlético Mineiro, mientras que Juan Fernando Quintero regresó al fútbol colombiano para vestir nuevamente la camiseta del Independiente Medellín.

Richard Ríos tomó un camino inesperado

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Richard Ríos. El mediocampista había llegado al Benfica y, después de disputar el Mundial con Colombia, terminó saliendo cedido al Al-Ittihad de Arabia Saudita.

El préstamo será hasta julio de 2027 y no incluye opción de compra. El colombiano había perdido protagonismo en Benfica, situación que facilitó su salida hacia el fútbol saudí.

También hubo novedades para Gustavo Puerta, quien dejó Racing de Santander después de que Olympiacos pagara su cláusula de rescisión. El colombiano, titular durante el Mundial, tendrá ahora la posibilidad de jugar competición europea con el conjunto griego.

En cuanto a los delanteros, Jhon Jáder Durán encontró una nueva oportunidad en Europa. El atacante pasó al Benfica en condición de préstamo, procedente del Zenit, club al que había llegado cedido por Al Nassr.

Y hubo otro Durán que también cambió de escenario: Camilo Durán dejó Qarabag y se convirtió en nuevo jugador del Celtic de Escocia, después de una temporada en la que marcó 15 goles y dio ocho asistencias.

Montero también cambió de camiseta

Álvaro Montero pasó de Vélez Sarsfield a Boca Juniors, en otro de los movimientos que modificaron el panorama de los futbolistas colombianos después del Mundial.

Así, ocho de los 26 jugadores convocados por Colombia para la Copa del Mundo terminaron cambiando de club en este mercado: Montero, Lucumí, Muñoz, Mojica, Ríos, Castaño, Puerta y Quintero.

Pero no todos tuvieron el mismo desenlace.

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James y Ospina, entre los colombianos sin equipo

El caso más llamativo es el de James Rodríguez, capitán de Colombia en el Mundial, quien terminó el mercado sin club.

A él se suman David Ospina y Deiver Machado, quienes también aparecen entre los jugadores de la convocatoria mundialista que actualmente no tienen equipo. En el caso del arquero, había sido presentado por Atlante de México, pero el vínculo terminó de común acuerdo después de una lesión en el codo que le impidió disputar partidos oficiales.

Y la lista de colombianos libres también incluye a Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado, dos históricos de la Selección que quedaron sin equipo tras finalizar sus respectivos contratos.

De esta manera, el mercado posterior al Mundial dejó un balance mixto para Colombia: mientras algunos encontraron la oportunidad de llegar a clubes importantes de Europa, otros apostaron por Sudamérica o Arabia Saudita y varios referentes todavía esperan por una nueva oportunidad profesional.

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