Pasa el tiempo y crece la preocupación por el futuro del futbolista colombiano James Rodríguez, pues luego de terminar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y cerrar su contrato con el Minnesota United, el jugador no ha fichado por ningún club nuevo y se le cierran las opciones de cara a la siguiente temporada.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: El viaje de James Rodríguez a Italia terminó en un gran susto: avión presentó falla mecánica)

Y es que desde que Colombia quedó eliminado a manos de Suiza de la Copas del Mundo, al capitán del combinado nacional lo han vinculado con distintos clubes de varios mercados, como el brasileño, el mexicano o incluso el europeo, pero hasta ahora todo ha terminado en rumores porque nada se ha concretado.

Ahora, las principales ligas de Europa ya cerraron el mercado de transferencias, pero aún quedan algunas posibilidades para que James pueda seguir compitiendo durante esta temporada que recién está iniciando.

Lee También

Dónde puede jugar James Rodríguez

Pese a que las opciones son pocas, las ligas en las que todavía puede jugar James Rodríguez son:

La Liga de Portugal que cierra su mercado el 15 de septiembre.

La Liga de Arabia Saudita que cierra su mercado el 6 de septiembre.

La Liga de Rusia que cierra su mercado el 10 de septiembre.

La Liga de México que cierra su mercado el 11 de septiembre.

La Liga de Grecia que cierra su mercado el 15 de septiembre.

La Liga de Turquía que cierra su mercado el 4 de septiembre.

La Liga de Japón que cierra su mercado el 16 de septiembre.

La Liga de Brasil que cierra su mercado el 11 de septiembre.

Es decir, a James, así mismo como a Juan Guillermo Cuadrado, todavía le quedan algunas opciones, pero lo curioso es que todo indica que el colombiano no tiene tanto mercado como se esperaba, pues los clubes ya no buscan a jugadores 10 fijos, sino más mediocampistas con esfuerzo defensivo y que ayude en todas las zonas de la cancha.

(Ver también: James Rodríguez no se retirará de la Selección Colombia y hay llamativos motivos; no son deportivos)

Cabe recordar que el último partido de James Rodríguez a nivel de clubes fue el 13 de mayo, cuando jugó 64 minutos en la derrota del Minnesota 0-1 contra el Colorado por la MLS.

* Pulzo.com se escribe con Z