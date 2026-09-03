Inter Bogotá continúa con el reto de consolidarse en el fútbol profesional colombiano después de su aparición en la máxima categoría. El conjunto capitalino atraviesa actualmente el segundo semestre de la Liga BetPlay con una campaña marcada por la irregularidad, pero también con varios resultados que le han permitido mantenerse en la pelea.

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El equipo bogotano suma siete puntos después de siete partidos disputados, producto de una victoria, cuatro empates y dos derrotas. Su presentación más reciente fue el pasado 30 de agosto, cuando igualó 0-0 con Millonarios en El Campín, resultado que le permitió sumar frente a uno de los equipos tradicionales de la capital.

Con ese registro, Inter Bogotá aparece en la zona media de la clasificación y tiene como próximo objetivo el partido contra Águilas Doradas, programado para el 6 de septiembre.

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Cómo va el Inter de Bogotá

La actualidad deportiva hace parte de un proceso mucho más amplio para un club que prácticamente está comenzando su historia en el fútbol profesional. Inter Bogotá fue fundado en 2026 y llegó a la primera división con el propósito de construir una identidad propia dentro de la oferta futbolística de la capital.

Su aparición también significó un cambio importante frente al proyecto que anteriormente representaba al equipo en la categoría. Desde su llegada, la institución ha buscado diferenciarse no solamente por su propuesta deportiva, sino también por la manera de relacionarse con la ciudad y sus aficionados.

En el primer semestre del año consiguió avanzar hasta los cuartos de final de la Liga BetPlay. Allí quedó eliminado ante Atlético Nacional, luego de una serie que terminó con marcador global de 9-2 para el conjunto antioqueño.

Ahora, en el segundo semestre, el desafío es conseguir mayor regularidad y competir por uno de los puestos que permiten avanzar a las instancias definitivas del campeonato.

Así se lo dijo el arquero del equipo, Wuilker Faríñez, a Pulzo Deportes:

El calendario también le presenta nuevos retos. Además de la Liga, Inter Bogotá disputa la Copa BetPlay y tiene pendiente la serie de octavos de final contra Real Cundinamarca. El partido está programado para el 9 de septiembre.

Cuál es la nueva alianza del Inter Bogotá

En medio de ese proceso deportivo, Inter Bogotá confirmó una novedad fuera de la cancha: Mastercard será su nuevo patrocinador principal.

Tener esta marca en el pecho, no tiene precio. 🔴🟠@MastercardCol ya hace parte de Inter Bogotá. Desde hoy, nuestros equipos masculino y femenino cuentan con nuevo patrocinador que comparte nuestra visión de transformar la manera de vivir el fútbol. Juntos, dentro y fuera de… pic.twitter.com/4AwMb95jRY — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) September 3, 2026

Según el club, la compañía tendrá presencia en las camisetas de los equipos profesionales masculino y femenino. El acuerdo convierte a Inter Bogotá en el primer club colombiano que cuenta con Mastercard como patrocinador principal.

La llegada de un patrocinador de este nivel tiene importancia dentro de la estructura de cualquier equipo profesional. En el fútbol, estos acuerdos forman parte de los ingresos que permiten sostener la operación de los clubes y respaldar sus diferentes proyectos, aunque el impacto concreto de cada convenio depende de las condiciones económicas pactadas entre las partes.

Para un equipo joven como Inter Bogotá, además, la vinculación de compañías de alcance internacional supone otro elemento dentro de su proceso de consolidación institucional.

El acuerdo contempla también iniciativas relacionadas con los aficionados y diferentes espacios del club, aunque el principal elemento visible será la presencia de Mastercard en las camisetas de los equipos masculino y femenino.

(Ver también: Renace el Internacional de Bogotá: del fondo a la cima en una Liga Colombiana de infarto y sorpresas)

Por ahora, la prioridad de Inter Bogotá continúa estando en la cancha. El club busca mejorar su posición en la Liga BetPlay, avanzar en la Copa y, al mismo tiempo, construir una identidad que le permita establecerse como uno de los nuevos protagonistas del fútbol de la capital.

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