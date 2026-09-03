Leonardo Castro protagonizó un tenso momento con un hincha de Santa Fe después de la derrota de Millonarios en el clásico bogotano. El delantero del conjunto ‘Embajador’ fue increpado cuando salía del estadio El Campín y tuvo un fuerte intercambio de palabras con el aficionado, en una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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El episodio ocurrió luego del triunfo 3-2 de Santa Fe sobre Millonarios, por la Liga BetPlay 2026-II. Mientras Castro era escoltado por integrantes de la Policía hacia el bus del equipo, un seguidor del cuadro ‘Cardenal’ aprovechó la situación para lanzarle varias provocaciones relacionadas con el resultado del partido.

Entre los comentarios del hincha estuvieron las burlas por la derrota y las referencias a la ausencia de títulos internacionales de Millonarios, uno de los argumentos que con frecuencia aparece en las discusiones entre seguidores de los dos tradicionales clubes de Bogotá.

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Castro no pasó por alto las provocaciones y respondió al aficionado, protagonizando un fuerte intercambio verbal antes de continuar su camino hacia el vehículo que esperaba al plantel de Millonarios.

Cuando será el día que le pongamos su tatequieto a este man, SIEMPRE nos deja en ridículo por un par de likes Vergonzoso lo bocón que es este tipo pic.twitter.com/1AFzP9AIBA — L de laura🦁1️⃣0️⃣⭐️ (@daniela_thg10) September 3, 2026

La escena se produjo en un momento especialmente complejo para el conjunto ‘Embajador’, que viene atravesando cambios en su cuerpo técnico y que además acababa de perder uno de los partidos más importantes del semestre ante su eterno rival.

El video despertó todo tipo de comentarios entre los aficionados. Mientras algunos seguidores de Santa Fe celebraron la victoria y aprovecharon el resultado para bromear con Millonarios, otros seguidores del propio equipo ‘Cardenal’ cuestionaron la actitud del hincha y consideraron que este tipo de provocaciones están de más.

Para varios aficionados, ganar el clásico debería ser motivo suficiente para celebrar sin necesidad de buscar enfrentamientos con los jugadores del rival cuando estos abandonan el estadio. La crítica resulta llamativa porque proviene precisamente de hinchas del equipo que acababa de quedarse con el triunfo.

La rivalidad entre Santa Fe y Millonarios es una de las más fuertes del fútbol colombiano y cada clásico suele estar acompañado de cánticos, burlas y discusiones entre las dos aficiones. Sin embargo, el episodio con Castro volvió a abrir el debate sobre los límites que deberían existir una vez termina el partido.

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Santa Fe se quedó con una importante victoria 3-2 en El Campín, pero las imágenes del cruce entre el delantero de Millonarios y el aficionado terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más comentados después del clásico.

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