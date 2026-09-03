La situación en el Deportivo Cali está tomando tintes muy oscuros y, de cierta manera, se está volviendo insostenible, pues los violentos se están tomando el estadio, el campo de entrenamiento y más y las garantías cada vez son menos para los integrantes del equipo.

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Es más, cabe recordar que en el último partido que se jugó en el estadio del Deportivo Cali, los hinchas invadieron el terreno de juego y el árbitro tuvo que parar el encuentro, por lo que incluso podrían perder el punto obtenido.

Ahora, la situación se escaló mucho más, pues todo indica que uno de los jugadores fue atacado, lo cual prendió las alarmas tanto del club como de las autoridades.

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Qué le pasó a Johan Martínez

El que destapó esta complicada situación fue Rafael Dudamel, quien en diálogo con Win Sports contó los detalles de qué fue lo que ocurrió con el jugador del equipo, quien vivió un momento de mucha preocupación.

“Ayer me agredieron a Johan Martínez en la calle. No puede ser que se bajen dos o tres tipos, cogen saliendo del restaurante a nuestro jugador y con revolver en mano agrediéndolo. ¿Qué es eso? Es un partido de fútbol”, dijo Dudamel.

Además, el director legal del conjunto ‘Azucarero’, Felipe Restrepo, agregó: “En efecto agredieron a Johan Martínez anoche, lo intimidaron con arma de fuego, lo golpearon. Esto no puede pasar, personas que hacen eso no son hinchas, Cali va a colaborar con las autoridades por estos actos de cobardía”.

Ante esta complicada situación, el Deportivo Cali emitió un comunicado informando que rechaza por completo lo que ocurrió con el jugador y que está a entera disposición de las autoridades para dar con la identificación y captura de estos mal llamados hinchas que pretenden atentar contra los jugadores.

Por lo pronto, el equipo no ha anunciado medidas en contra de los hinchas, pero lo que sí piden el cuerpo técnico, jugadores y dirigencia es que se calme el ambiente para que ellos también puedan desarrollar el fútbol de la mejor manera.

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Cuándo vuelve a jugar el Cali

El próximo partido del Deportivo Cali será el lunes, 7 de septiembre, frente a Atlético Nacional a partir de las 8:15 de la noche, para luego visitar a Millonarios el jueves 10 a las 8:00 de la noche.

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