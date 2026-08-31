Atlético Bucaramanga oficializó su reclamo ante las autoridades del fútbol colombiano para quedarse con los puntos del partido disputado ante Deportivo Cali.

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El club bumangués remitió un paquete de documentación que incluye material audiovisual con el que busca demostrar que el árbitro tomó la decisión de reanudar el juego sin que estuvieran dadas las condiciones mínimas de seguridad, según reveló Blu Radio.

El argumento central del equipo santandereano es que, en el momento en que el juez central ordenó retomar el partido, aún había personas en el terreno de juego o intentando ingresar a la cancha del estadio del Deportivo Cali. De acuerdo con la postura del club, eso invalida la reanudación, pues el reglamento exige que el campo esté completamente despejado antes de que el balón vuelva a rodar.

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Así fueron los desmanes:

#Polemica ⚽🔥 LO QUE USTED NO VIO: Así fue la gresca tras finalizar el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga. Al término del encuentro entre Azucareros 🟢 y Leopardos 🐆, que terminó con un agónico empate de los locales en el último minuto, la tensión se apoderó… pic.twitter.com/AV4SLNr6uE — Santander Se Conecta (@SanSeConecta) August 31, 2026

En los videos anexados a la documentación, Bucaramanga pretende evidenciar que, en el instante exacto en que la primera persona pisó el terreno de juego, el partido debió haberse detenido de inmediato. Ese es el núcleo del reclamo: que el árbitro no suspendió el encuentro cuando correspondía, lo que, a juicio del club, afectó directamente el resultado y sus intereses deportivos.

Además del material probatorio, el conjunto bumangués incluyó en el expediente una queja formal ante la Comisión Arbitral y solicitó expresamente que se sancione al árbitro que dirigió el compromiso. La petición apunta a que el juez no reciba partidos en fechas próximas, aunque se precisó que ese tipo de decisiones disciplinarias no suelen ser inmediatas y pueden tardar en resolverse.

¿Qué debe demostrar Bucaramanga para que le otorguen los puntos del partido ante Cali?

Para que las autoridades del fútbol colombiano fallen a su favor, Bucaramanga debe acreditar que el árbitro incurrió en un error reglamentario al reanudar el juego con personas dentro del campo. Si los videos logran probar ese momento con claridad, el club tendría base suficiente para sustentar su petición ante el organismo competente.

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¿Cuánto tiempo puede tardar la decisión sobre el reclamo de Atlético Bucaramanga?

Las resoluciones en casos de esta naturaleza dentro del fútbol colombiano no se producen de forma inmediata, ya que los organismos disciplinarios deben estudiar la documentación antes de emitir un fallo. El proceso puede extenderse varios días o semanas, dependiendo de la complejidad del expediente y la agenda de los entes encargados de resolverlo.

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