Camilo Durán sigue dando de qué hablar en Escocia. El delantero colombiano fue elegido como el jugador del mes de Celtic en agosto, un reconocimiento que llega apenas unas semanas después de su llegada al tradicional club escocés.

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El atacante de 24 años tuvo un comienzo destacado con la camiseta del conjunto de Glasgow y cerró su primer mes con seis goles y dos asistencias en siete apariciones, cifras que rápidamente lo convirtieron en uno de los nombres importantes del equipo.

El reconocimiento fue respaldado por la imagen oficial del premio William Hill Premiership, en la que Durán aparece sosteniendo el trofeo. De esta manera, el colombiano empieza a ganarse un lugar de protagonismo en uno de los clubes más importantes de Escocia.

Camilo Durán, impacto inmediato en Celtic

Durán llegó a Celtic en julio de 2026 procedente de Qarabağ, después de haber disputado la temporada anterior en el fútbol de Azerbaiyán. El club escocés anunció entonces su contratación como una de sus nuevas apuestas para el ataque.

Su adaptación, sin embargo, fue rápida. El colombiano no solamente comenzó a aportar goles, sino que también se destacó por su intensidad y trabajo durante los partidos, tanto en la competencia local como en los compromisos internacionales.

Uno de sus momentos más importantes llegó en agosto, cuando marcó dos goles frente a LASK en la fase previa de la Champions League, mostrando que también podía responder en un escenario de mayor exigencia.

El buen momento del atacante se extendió hasta septiembre. En el partido frente a Aberdeen, disputado el 2 de septiembre, volvió a marcar para abrir el camino de la victoria 3-0 de Celtic.

El primer colombiano en Celtic

La llegada de Durán también tiene un componente histórico, pues se convirtió en el primer futbolista colombiano en vestir la camiseta del Celtic.

Su inicio supera incluso las expectativas que podía generar su llegada desde Qarabağ. En su anterior temporada, el atacante había marcado nueve goles en 30 partidos de liga, mientras que ahora rápidamente se convirtió en una de las principales referencias ofensivas del equipo escocés.

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El premio al jugador del mes de agosto representa, por ahora, uno de los primeros reconocimientos individuales para Durán en su aventura europea. El colombiano tendrá ahora el reto de mantener ese nivel y consolidarse como una pieza importante de Celtic durante el resto de la temporada.

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