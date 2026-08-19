Esta semana se está disputando la fase previa de la Champions League, en la que varios equipos compiten por meterse a la primera ronda oficial del campeonato, recordando que es un estilo de liga en la que los mejores avanzan a las finales del certamen.

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Uno de los equipos que está jugando esta fase es el Celtic de Escocia, club que durante este mercado de transferencias fichó al colombiano Camilo Durán, quien se encontraba en el Qarabaq la temporada anterior.

De hecho, el colombiano ha tenido un impacto de inmediato, al punto de que marcó varios goles en la pretemporada y ahora, en el torneo de clubes más importante del mundo, también ya se reportó.

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Fue en el compromiso contra el Lask que el extremo marcó un doblete para ayudar a su equipo a irse con una cómoda victoria de 3-0 sobre sus rivales pensando en el partido de vuelta.

El primero fue sobre el minuto 37, pues Durán se ubicó fuera del área, recibió un rebote y remató de gran manera para mandar el balón al fondo de la red, marcando un golazo.

🔥🇨🇴 GOL de Camilo Durán con Celtic 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ante LASK en la fase previa de la Champions League. pic.twitter.com/FP9fugQKdl — Julián Capera (@JulianCaperaB) August 19, 2026

Ya en el segundo tiempo, sobre el minuto 67, el colombiano nuevamente estaba bien ubicado dentro del área, recibió y al colocó al palo más lejano del portero para ampliar la ventaja de su equipo.

🔥🇨🇴 DOBLETE de Camilo Durán para ampliar la ventaja de Celtic 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 sobre LASK (3-0 parcial) en fase previa de Champions League. pic.twitter.com/WxH2TDJQoP — Julián Capera (@JulianCaperaB) August 19, 2026

Con estos dos goles, Durán ya suma siete goles en esta competencia en su carrera, demostrando que no le pesa la presión y que está listo para irse acercando a la Selección Colombia.

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El partido de vuelta de esta llave será el próximo martes, 25 de agosto, a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana, para determinar si el equipo escocés finalmente se mete a la fase definitiva de la Champions League.

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