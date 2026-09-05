Luis Díaz fue uno de los protagonistas de una de las jugadas que más llamó la atención en el empate 0-0 entre Bayern Múnich y Schalke 04, por la segunda fecha de la Bundesliga. El colombiano tuvo una opción muy clara para abrir el marcador, pero no consiguió concretarla y terminó siendo señalado por desperdiciar una oportunidad que parecía destinada a terminar en gol.

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La acción ocurrió en el primer tiempo, cuando Díaz recibió un balón dentro del área después de una asistencia de Nathaniel Brown. El atacante colombiano quedó con una buena posibilidad frente al arco de Loris Karius, pero su definición salió muy elevada y desviada.

La oportunidad fue especialmente llamativa porque Bayern estaba teniendo dificultades para encontrar espacios ante la defensa de Schalke y cada ocasión tenía un valor importante.

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Acá, el video de la acción:

Noto a Luis Díaz algo ido/perdido. Desde aquel partido ante Uzbekistán en el Mundial, se ve muy mal en muchos sentidos del juego. Después podrá anotar por su talento y lo que genera el Bayern, pero su 1er tiempo ante el Schalke es la definición de su estado de forma.… — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) September 5, 2026

La jugada provocó comentarios contra el colombiano, precisamente por la forma en la que terminó la acción. La sensación entre algunos aficionados fue que Díaz tenía una oportunidad inmejorable para poner a Bayern en ventaja y que su definición estuvo muy lejos de lo esperado.

“Él solo hace golazos”, “increíble lo que erró”, “esto empieza a ser demasiado”, “se parece al inicio de la pasada temporada”, “noto a Luis Díaz algo perdido”, “esa es la definición de su estado de forma”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Pero ese no fue el único momento en el que el colombiano pudo cambiar la historia del partido. Díaz volvió a tener otra oportunidad en el segundo tiempo, después de que Vincent Kompany enviara al campo a Harry Kane, Michael Olise y Jamal Musiala para intentar destrabar el encuentro. El atacante tampoco consiguió convertir esa ocasión.

El resultado terminó siendo especialmente frustrante para Bayern, pues el vigente campeón de Alemania dominó buena parte del encuentro, pero no consiguió superar el planteamiento defensivo del equipo recién ascendido.

Ac;a, un resumen del partido de Luis Díaz:

Sin duda, uno de los peores partidos de Luis Díaz como jugador del Bayern 👎💢pic.twitter.com/BUd0CHIxsJ — Revista La Liga (@REVISTA_LALIGA) September 5, 2026

El empate dejó a Bayern con cuatro puntos después de dos jornadas, luego de haber comenzado la Bundesliga con una goleada 5-1 sobre Stuttgart. Además, el 0-0 ante Schalke significó que el conjunto dirigido por Kompany no pudiera marcar por primera vez en la Bundesliga en más de 18 meses.

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