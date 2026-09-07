Atlético Nacional sigue en carrera por el título de la Copa BetPlay 2026 después de superar 3-0 al Deportivo Cali este lunes en el estadio Atanasio Girardot.

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(Vea también: ¿Cómo van las obras en el Atanasio Girardot? Nacional y Medellín, a buscar nueva casa)

El equipo dirigido por Lucas González fue superior durante buena parte del compromiso y consiguió su clasificación a los cuartos de final en un partido único de los octavos.

La llave se disputó bajo el formato de partido único, una modificación adoptada para esta edición del torneo después del terremoto que afectó al país en agosto y que obligó a hacer ajustes en el calendario del fútbol colombiano.

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El conjunto verdolaga abrió el marcador muy temprano. Alfredo Morelos apareció para culminar una buena jugada colectiva en la que participaron Edwin Cardona y Andrés Román.

Nacional mantuvo el control y consiguió ampliar la diferencia en el segundo tiempo. Marlos Moreno, al minuto 56, aprovechó un centro de Andrés Sarmiento para marcar el 2-0.

Cuando el partido estaba por terminar, Samuel Velásquez apareció para establecer el 3-0 definitivo y sentenciar la clasificación del equipo antioqueño.

Con este resultado, Nacional se convirtió en el segundo equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa BetPlay, después de Llaneros, que consiguió su boleto tras superar a Deportes Quindío.

¿Contra quién jugará Nacional en los cuartos de final?

Atlético Nacional todavía no conoce a su próximo rival.

El equipo verdolaga enfrentará en los cuartos de final al ganador de la llave entre Independiente Medellín y Deportivo Pasto, partido que todavía está pendiente de disputarse.

De esta manera, el cuadro de la Copa BetPlay comienza a tomar forma mientras se disputan los demás compromisos de los octavos de final.

Entre los partidos pendientes aparecen los cruces:

América de Cali vs. Deportivo Pereira

Real Cundinamarca vs. Internacional de Bogotá

Once Caldas vs. Alianza FC

Millonarios vs. Barranquilla FC

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto.

También está pendiente la definición de la llave correspondiente a Santa Fe, que deberá completar posteriormente el cuadro de cuartos de final.

El formato de esta edición establece que los octavos y los cuartos se disputan a partido único, por lo que cada equipo tiene poco margen de error para seguir avanzando en el torneo.

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