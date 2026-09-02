Por: EL PILON SA

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El encuentro entre Alianza Valledupar y América de Cali, correspondiente a la novena fecha de la Liga BetPlay II-2026, se disputará este jueves 3 de septiembre en el estadio Pascual Guerrero, en Cali. El enfrentamiento resalta por presentar a dos equipos en realidades opuestas dentro del campeonato. Por un lado, Alianza Valledupar atraviesa un momento complicado debido a su última derrota en casa, mientras América de Cali se posiciona en la cúspide del torneo con un rendimiento sólido e invicto.

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El conjunto vallenato enfrentó recientemente una de sus peores jornadas, cayendo 1-5 ante Atlético Nacional en el estadio Armando Maestre Pavajeau. Este resultado dejó al equipo en la última posición de la tabla, con apenas 2 puntos tras seis compromisos jugados, un golpe que trajo como consecuencia la salida del entrenador Camilo Ayala. Para poder superar esta crisis, la dirigencia optó por colocar de manera interina a Leonardo Torres, apoyado por Diego Estrada, jefe de scouting de la institución. Ellos deben recomponer el ánimo y la confianza del plantel, especialmente mientras llega el nuevo técnico en propiedad, Flabio Torres.

En declaraciones recogidas en la antesala del encuentro por estrenar, Diego Estrada señaló que la prioridad estuvo en reconstruir el aspecto emocional del equipo tras la goleada sufrida. Frisó que ante semejante revés, "más que recuperar la parte física, intentamos recuperar la parte mental, porque al final son seres humanos que sienten". Estrada resaltó la necesidad de asumir con responsabilidad los retos pendientes y confirmó que todavía hay puntos cruciales para sumar en lo que resta de la temporada.

En contraste, el América de Cali, bajo la conducción técnica de David González, permanece como líder indiscutible del torneo con 17 unidades en siete partidos jugados, habiendo conseguido cinco victorias y dos empates. El equipo vallecaucano ostenta una ofensiva destacada, con un promedio de 2,5 goles por juego y una defensa que solo ha permitido cinco anotaciones en el semestre. Aunque viene de igualar 2-2 ante Jaguares de Córdoba, su trayecto está marcado por resultados favorables contra rivales de jerarquía como Junior, Atlético Nacional y Once Caldas, lo que fortalece su condición de favorito para este nuevo compromiso.

De acuerdo con el reporte oficial, América de Cali formará con Jean Fernandes en el arco y contará en ofensiva con Tomás Ángel, Daniel Valencia y Jhon Murillo. Por su parte, Alianza Valledupar saldrá al campo con Johan Wallens defendiendo el pórtico y una ofensiva comandada por Déinner Quiñones, Felipe Pardo y Jesús Muñoz, bajo la dirección interina de Leonardo Torres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la actualidad de Alianza Valledupar en la Liga BetPlay II-2026?

Alianza Valledupar afronta una crisis de resultados en la Liga BetPlay II-2026, ubicándose en la última posición de la tabla con solo 2 puntos tras seis partidos. La reciente derrota 1-5 en casa frente a Atlético Nacional desencadenó la salida del entrenador y obligó a que el club recurriera de manera interina a Leonardo Torres y Diego Estrada para conducir al plantel mientras se concreta la llegada del nuevo estratega. La prioridad actual es recuperar el ánimo y empezar a sumar para revertir el mal momento.

¿Por qué América de Cali es líder invicto en el torneo?

América de Cali se mantiene como líder invicto de la Liga BetPlay II-2026, sumando 17 puntos producto de cinco victorias y dos empates en siete jornadas. El equipo ha construido su éxito con una ofensiva efectiva, que promedia 2,5 goles por partido, y una defensa sólida que solo ha recibido cinco anotaciones en el semestre, según el balance oficial. Estas cifras, sumadas a resultados destacados ante rivales fuertes, consolidan la campaña del conjunto vallecaucano.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.