Por: Noticiero 90 minutos

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Atlético Nacional y Deportivo Cali se preparan para una cita crucial en el fútbol colombiano, cuando este lunes 7 de septiembre, a las 8:15 p.m., disputarán una nueva edición del ‘clásico verde’ en los octavos de final de la Copa BetPlay 2026. Según información publicada en Noticiero 90 Minutos, el Estadio Atanasio Girardot de Medellín será el epicentro de un encuentro sin margen de error, pues la Dimayor —cabeza rectora del torneo— estipuló que esta eliminatoria se defina en partido único, motivado por reprogramaciones obligadas a raíz del fuerte sismo ocurrido en agosto.

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La intensidad del duelo se eleva ante la obligación de jugar a puerta cerrada, producto de una sanción vigente sobre el Atlético Nacional. Esto exige a ambos equipos máxima concentración, ya que la falta de público elimina el tradicional apoyo en las tribunas, forzando a los jugadores a enfocarse exclusivamente en el desarrollo táctico y anímico del enfrentamiento.

El conjunto dirigido por Lucas González afronta el reto con dificultades logísticas, luego de que su equipo inicialista jugara el sábado un amistoso en Miami. González expresó su preocupación por el desgaste físico, ya que el plantel tuvo que viajar esa misma noche para regresar a Colombia y preparar el decisivo choque con el Deportivo Cali. A pesar de este reto, Nacional llega con la motivación añadida de haber vencido recientemente a su rival de turno, 2-1, en duelo correspondiente a la Liga. Ese antecedente positivo permite a los locales pensar en aprovechar la velocidad por las bandas y las transiciones rápidas para intentar repetir el resultado favorable.

Por su parte, el Deportivo Cali bajo el mando de Rafael Dudamel enfrenta la eliminatoria con la urgencia de conseguir un triunfo que les permita salvar el semestre en el denominado “torneo alterno”. El técnico venezolano ha sido enfático en la necesidad de fortalecer la concentración defensiva, reconociendo las carencias mostradas en su más reciente visita a Medellín. La estrategia pasa por sostener un bloque medio combativo, buscar el contragolpe y explotar oportunidades en la pelota parada para sorprender a Nacional.

La definición del pase a los cuartos de final está bajo la conducción arbitral de Jhon Ospina. El que logre imponerse enfrentará al ganador del cruce entre Pasto y Medellín, como confirma Noticiero 90 Minutos. Además, si el empate persiste tras los 90 minutos reglamentarios, el reglamento dispone que la serie se decida directamente desde el punto penal, sin intervención del VAR (sistema de asistencia arbitral por video, por sus siglas en inglés).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Atlético Nacional juega a puerta cerrada en el Atanasio Girardot?

De acuerdo con la información suministrada por Noticiero 90 Minutos, el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali se disputa a puerta cerrada debido a una sanción que arrastra el conjunto antioqueño. Esta situación priva al equipo local del respaldo de sus aficionados en las tribunas, lo cual impacta tanto el ambiente del encuentro como la motivación de los jugadores.

¿Cómo se definirá el ganador en caso de empate en el clásico verde por Copa BetPlay 2026?

El reglamento anunciado por la Dimayor para esta serie de octavos de final, según lo reportado por Noticiero 90 Minutos, establece que si tras los 90 minutos reglamentarios el marcador permanece igualado, se procederá directamente a los tiros desde el punto penal. No habrá tiempo extra ni el uso de VAR, lo que aumenta la tensión y la necesidad de efectividad a lo largo del encuentro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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