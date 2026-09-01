Por: EL PILON SA

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El entrenador colombiano Flabio Torres sería el nuevo director técnico de Alianza Valledupar, según informó el diario boliviano La Razón. Esta noticia se conoce luego de la rescisión de contrato de Torres con Real Potosí, club boliviano que dirigió en 18 partidos oficiales, logrando siete victorias, seis empates y cinco derrotas, de acuerdo con los datos publicados por ese mismo medio.

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La salida de Flabio Torres de Real Potosí fue confirmada por el presidente del club, Freddy Marca, quien aseguró que la desvinculación se dio tras llegar a un acuerdo entre las partes para finalizar anticipadamente el contrato, que inicialmente estaba previsto hasta el 5 de septiembre. Esta decisión marca el cierre de un ciclo para el técnico colombiano en el fútbol boliviano y abre la expectativa por su posible arribo a Alianza Valledupar.

La oportunidad para Torre en el fútbol colombiano surgiría luego de la decisión de Alianza Valledupar de prescindir de Camilo Ayala y su cuerpo técnico. Según lo comunicado por el club, la salida de Ayala ocurrió después de una dura derrota 5-1 frente a Atlético Nacional, un resultado que habría sido determinante en el cambio de timonel. La transición en la dirección técnica apunta a una reestructuración que podría influir directamente en el rendimiento del equipo durante las siguientes jornadas de la Liga BetPlay.

Pese a que medios internacionales y el entorno del exentrenador así lo anticipan, Alianza Valledupar no ha hecho oficial la llegada de Flabio Torres. Por ello, persiste la expectativa sobre quién encabezará el nuevo proceso deportivo y cómo se perfilará el equipo para lo que resta de la competición. Hasta ahora, solo se cuenta con la confirmación de la salida de Ayala y el acuerdo entre Torres y Real Potosí para poner fin a su contrato, de acuerdo con la información reportada por La Razón. El anuncio oficial por parte del club colombiano sigue pendiente, mientras hinchas y observadores aguardan el desenlace de este movimiento estratégico.

¿Quién es Flabio Torres y cuál ha sido su desempeño reciente en el fútbol?

Flabio Torres es un técnico colombiano que recientemente dirigió a Real Potosí, club de Bolivia, donde participó en 18 encuentros oficiales con un saldo de siete triunfos, seis empates y cinco derrotas, según la información del diario La Razón. Su salida del equipo se produjo mediante un acuerdo anticipado respecto al contrato establecido.

¿Por qué se espera un cambio de entrenador en Alianza Valledupar para la Liga BetPlay?

El ajuste en la dirección técnica de Alianza Valledupar se relaciona con la reciente salida de Camilo Ayala y su cuerpo técnico, luego de que el club sufriera una goleada 5-1 ante Atlético Nacional. Este cambio busca una reestructuración que permita enfrentar con mejores perspectivas el resto del campeonato, según lo anunciado oficialmente por el equipo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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