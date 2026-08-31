Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El club Junior de Barranquilla anunció oficialmente la salida de Alfredo Arias de la dirección técnica este lunes 31 de agosto, tras empatar 1-1 frente a Santa Fe en el estadio Romelio Martínez. Por medio de un comunicado, Junior confirmó que se cierra así el ciclo del entrenador uruguayo, quien, durante su permanencia, se consolidó como uno de los técnicos más exitosos en la historia reciente del equipo rojiblanco, al conseguir dos títulos de liga colombiana: la Liga BetPlay II-2025 y la Liga BetPlay I-2026. Según información del club, Arias estuvo al mando en 74 encuentros, suma que evidencia la confianza de la directiva en su proceso durante diferentes competencias nacionales.

Sigue a PULZO en Discover

Pese a esos logros, la determinación de la salida del entrenador se produce tras un arranque de semestre complicado para el equipo. De acuerdo con los datos oficiales, Junior aún no ha logrado ganar en la Liga BetPlay II-2026, acumulando solo dos puntos de quince posibles, lo que lo mantiene en la parte baja de la tabla de posiciones. La eliminación en la Copa BetPlay ante su filial, Barranquilla FC, profundizó el mal momento que vive el equipo. El contraste entre los recientes resultados y el buen desempeño previo ha sido fundamental en la toma de esta decisión, ya que el club aspira a retomar el nivel mostrado durante los torneos anteriores.

En su mensaje a la opinión pública, Junior destacó el profesionalismo y la dedicación de Alfredo Arias y su cuerpo técnico, agradeciéndoles por el compromiso, la experiencia y los títulos obtenidos durante su estancia en Barranquilla. “Hoy finaliza uno de ellos, pero permanece el reconocimiento a una persona que hizo parte importante del camino recorrido y de los logros alcanzados”, expresó el club sobre el entrenador saliente. La directiva ahora tiene como desafío elegir un nuevo cuerpo técnico que permita al equipo mejorar su presente competitivo en la liga.

El mal momento de Junior no es un caso aislado en el contexto del fútbol colombiano. En Alianza Valledupar, el técnico Camilo Ayala también fue relevado de su cargo, luego de la contundente derrota 5-1 frente a Atlético Nacional en el estadio Armando Maestre Pajevau. Según la comunicación del club vallenato, la decisión responde a la preocupación interna por el rendimiento del plantel y el pobre desempeño de sus futbolistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué salió Alfredo Arias del Junior de Barranquilla?

La salida de Alfredo Arias del Junior de Barranquilla se debe principalmente a los malos resultados registrados en el inicio de la Liga BetPlay II-2026, donde el equipo apenas logró dos puntos de 15 posibles y no ha conseguido victorias. Además, el club quedó eliminado de la Copa BetPlay frente a su filial Barranquilla FC, lo que detonó la decisión, a pesar de los títulos obtenidos por el técnico uruguayo en los torneos anteriores.

¿Qué retos enfrenta Junior tras la salida de Alfredo Arias?

Junior debe ahora definir un nuevo cuerpo técnico que pueda revertir el mal momento deportivo del equipo. Según el comunicado oficial, el reto principal será encontrar un entrenador capaz de recuperar el rendimiento en la Liga BetPlay II-2026 y devolver al club a los primeros lugares de la tabla, aprovechando el legado y la base construida durante la etapa de Alfredo Arias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z