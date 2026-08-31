Por: EL PILON SA

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Atlético Nacional demostró su contundencia en la cancha tras vencer 5-1 a Alianza Valledupar el pasado sábado 29 de agosto. Sin embargo, la noticia no solo fue el abultado marcador, sino la reacción de Felipe Pardo, uno de los jugadores con mayor trayectoria en el equipo vallenato, quien dejó una clara provocación dirigida a la afición ‘verdolaga’. Al minuto 34 del primer tiempo, Pardo, formado en Valledupar y exjugador de clubes como Olympiacos y Sporting Braga, anotó el único gol de su equipo desde el punto penal. Este tanto, más que acortar diferencias, se convirtió en una expresión personal del futbolista, quien celebró con vehemencia ante un estadio teñido de verde y realizó el gesto de mandar a dormir a los seguidores de Nacional. El acto generó una oleada de insultos desde la tribuna y reclamos de los jugadores locales.

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La celebración de Pardo no fue casualidad. El atacante es considerado un referente por parte de la afición del Deportivo Independiente Medellín, y su relación con Atlético Nacional está marcada por una tradicional rivalidad. Así lo confirmó en zona mixta al manifestar: “Contra ellos, para mí es un partido aparte, un clásico de todo lo que, de donde yo vengo, de lo que siempre hay esa rivalidad con ellos dentro del terreno de juego y fuera también, así en las gradas. Y eso es lo que se vive en el fútbol, eso es lo que tiene que estar. Esa sazón, esa picardía, esa cosa que es buena”. Según datos de ‘Untalsebs’, influencer cercano al Deportivo Independiente Medellín, el delantero le ha marcado siete goles en su carrera a Atlético Nacional, consolidándose como uno de sus rivales favoritos.

La reacción no solo quedó en la cancha. Numerosos aficionados de Nacional exigieron una sanción disciplinaria contra Pardo por su gesto. Si bien el árbitro central no lo amonestó en el momento, el hecho podría ser revisado tanto en el informe arbitral como por el Comité Disciplinario de la Dimayor. El artículo 65 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) sanciona la provocación al público con una suspensión entre dos y cuatro fechas y multas económicas, incluso pudiendo aumentar la pena si se tipifica la acción como gesto obsceno. Así, el futuro cercano de Pardo podría verse condicionado por este episodio, que ya ha encendido la polémica tanto en la cancha como en las redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los hinchas de Atlético Nacional piden sanción a Felipe Pardo?

Los hinchas de Atlético Nacional pidieron sanción para Felipe Pardo debido a su gesto de celebración tras anotar el gol del descuento, considerado provocador hacia la afición. De acuerdo con el artículo 65 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, la provocación al público puede ser sancionada con suspensión y multa económica, dependiendo de la gravedad del acto y de cómo lo califiquen las autoridades del fútbol colombiano.

¿Qué dice el Código Único Disciplinario sobre la provocación al público en partidos de fútbol?

El artículo 65 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol establece que cualquier persona que provoque al público durante un partido recibirá una sanción de dos a cuatro fechas de suspensión y una multa de entre dos y ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes. La sanción puede agravarse hasta alcanzar seis o diez fechas si la acción se considera un gesto obsceno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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