Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Simón García, futbolista originario de Ibagué, fue presentado oficialmente este viernes como nuevo integrante del Rio Ave de Portugal, tras su destacado paso por Atlético Nacional. El joven defensor, de 21 años, ya se encuentra en territorio europeo, listo para emprender una etapa inédita en su carrera profesional.

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García, quien mide 1,90 metros, desarrolló su carrera formativa y debutó como profesional en las filas de Atlético Nacional. Con el paso del tiempo, supo ganarse un puesto en la defensa, logrando protagonismo progresivo a lo largo de las últimas temporadas. Este crecimiento deportivo fue crucial para captar la atención de equipos europeos y, finalmente, abrirle la puerta a su primera experiencia internacional fuera de Colombia.

La noticia del fichaje fue confirmada por el propio Rio Ave, club que detalló la llegada e integración inmediata del futbolista nacido en Ibagué. De acuerdo con fuentes portuguesas, García ya se sumó al plantel profesional y está bajo las órdenes del cuerpo técnico, listo para sumarse a su nuevo proceso de entrenamientos. Desde el entorno del equipo de Vila do Conde se afirmó que "el fichaje por el Vila do Conde supone un momento clave en la carrera de Simón García, ya que vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo jugando en Portugal".

Durante la reciente temporada en Atlético Nacional, García acumuló una participación destacada: jugó 20 partidos, marcó dos goles y sumó 1.357 minutos en cancha, datos que evidencian su importancia en el equipo antioqueño. Además, fue llamado por la Selección Colombia Sub-20, sumando así otro logro relevante en su proceso de formación como futbolista profesional.

En el plano económico, la transferencia representa también un movimiento significativo para Nacional. Según información dada a conocer, el club recibirá 2,3 millones de dólares por el 75 % de los derechos económicos de Simón García y mantendrá el 25 % restante. Esta porción permitirá a la institución una posible ganancia futura, en caso de que el defensor incremente su valor y protagonismo en el fútbol europeo.

Ahora, el reto para García será adaptarse a las exigencias del fútbol portugués y fortalecer su carrera en un entorno diferente, mientras que el fútbol tolimense celebrará la oportunidad de observar a uno de sus talentos en escenarios internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los logros de Simón García en Atlético Nacional antes de llegar a Rio Ave?

Simón García dejó Atlético Nacional tras disputar 20 partidos, anotar dos goles y sumar 1.357 minutos en cancha durante la temporada. Además, su rendimiento fue la base para recibir convocatorias a la Selección Colombia Sub-20, lo que refuerza el impacto de su proceso formativo en el club antioqueño.

¿Qué porcentaje de los derechos económicos conserva Atlético Nacional por Simón García?

Atlético Nacional mantiene el 25 % de los derechos económicos del defensor tras su venta al Rio Ave de Portugal. El club antioqueño recibió 2,3 millones de dólares por el 75 % de estos derechos, con posibilidad de obtener beneficios futuros si García incrementa su valor en Europa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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