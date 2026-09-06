Por: EL PILON SA

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Álvaro Montero, portero nacido en La Guajira, fue protagonista en una noche llena de emociones con Boca Juniors tras atajar dos penaltis decisivos en la definición ante Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina. Gracias a sus intervenciones, el conjunto 'xeneize' logró asegurar su paso a la siguiente ronda en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, aumentando la confianza tanto del equipo como de su hinchada.

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El destacado desempeño del guardameta formado en Valledupar no pasó desapercibido y recibió elogios de una referencia histórica del arco boquense: Carlos ‘El Mono’ Navarro Montoya. Durante una entrevista a Planeta Boca Juniors, el colomboargentino enfatizó la importancia de mantener la calma y confiar en las propias capacidades, recordando uno de los consejos de su padre: “No inventes nada. Hacé lo que vos sabés. No quieras demostrar que sos bueno, porque si vos estás en Boca es porque sos bueno”. Este mensaje busca aliviar la presión sobre Montero, enviándole tranquilidad en medio de las exigencias que impone el club argentino.

Más allá de las palabras de respaldo, Montoya hizo una observación técnica importante sobre el juego de Montero, señalando que debe prestar especial atención a su posicionamiento en el área, especialmente durante acciones de balón detenido. De acuerdo con el exportero, la diferencia para consolidarse en el exigente fútbol argentino radica en que el arquero de Boca Juniors no solo debe dominar la zona cercana al arco, sino el área completa. Montoya explicó que “por una cuestión biomecánica y de traslación”, los porteros de gran estatura como Montero pueden tener dificultades en el juego aéreo, por lo que recomendó enfocar sus entrenamientos en la coordinación necesaria para anticipar y controlar esos balones, ya que “no es una cuestión de ocupar espacios, sino de cómo ocupar esos espacios”.

Mientras tanto, Montero se prepara para afrontar compromisos claves con Boca Juniors. El sábado 5 de septiembre enfrentará a Gimnasia de Mendoza por la Liga Profesional y, pocos días después, disputará el encuentro de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante São Paulo de Brasil, en La Bombonera, donde buscará seguir ratificando su importancia bajo los tres palos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consejo entregó Carlos ‘El Mono’ Navarro Montoya a Álvaro Montero tras su actuación con Boca Juniors?

Carlos ‘El Mono’ Navarro Montoya aconsejó a Álvaro Montero evitar asumir riesgos innecesarios y confiar en su instinto y formación, remarcando que “si estás en Boca es porque sos bueno”. Le sugirió enfocarse en su propio estilo de juego y no buscar demostrar cualidades que ya están reconocidas dentro del club.

¿Cuáles son los principales retos deportivos que enfrentará Álvaro Montero con Boca Juniors?

Álvaro Montero tiene por delante una agenda llena de desafíos, comenzando con el partido en la Liga Profesional ante Gimnasia de Mendoza y, posteriormente, el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a São Paulo de Brasil. En ambos duelos, se espera que mantenga el nivel mostrado en la Copa Argentina y siga afianzándose en el club argentino.

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