Por: EL PILON SA

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El arquero colombiano Álvaro Montero volvió a ser protagonista en el fútbol argentino, esta vez con una destacada actuación que permitió a Boca Juniors avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina, según detalla el reporte de Alfredo José García, Betan. Montero, nacido en La Guajira y formado en la cantera de Valleclub FC en Valledupar, se convirtió en la gran figura de la noche en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde detuvo dos penales en la tanda decisiva ante Vélez Sarsfield, su antiguo club, luego de un empate 0-0 en el tiempo reglamentario.

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El enfrentamiento contra Vélez Sarsfield, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina, fue tenso y disputado desde el inicio. Durante los 90 minutos no se marcaron goles, forzando así la definición desde el punto penal. En este contexto, Montero tuvo un papel determinante: atajó el primer cobro de Elías Gómez, lo que generó confianza en el grupo, y más tarde detuvo el disparo definitivo de Thiago Silvero, asegurando la victoria 4-3 de los ‘xeneizes’, como se les conoce popularmente a los jugadores de Boca Juniors.

Para Montero, este partido tenía un significado especial, ya que enfrentaba a su exequipo, con el que disputó 19 partidos antes de integrar la plantilla boquense. Su paso por Vélez Sarsfield fue relevante, ya que gracias a su desempeño allí, fue convocado a la selección de Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026, un logro importante en su carrera.

Sin embargo, el camino de Montero en Boca Juniors no ha sido sencillo. De acuerdo con la información compartida, al principio tuvo que afrontar críticas de parte de la exigente afición argentina, debido a un inicio irregular en su rendimiento. No obstante, con el paso de los partidos y actuaciones clave bajo presión, como la demostrada ante Vélez y la reciente parada de penal decisivo ante O’Higgins en los playoffs de la Copa Sudamericana, el guardameta se ha venido consolidando poco a poco. Estas participaciones han servido para que se gane el respeto y el cariño de los hinchas boquenses, afianzando su lugar como titular en el equipo.

Gracias a su desempeño, Boca Juniors avanzó a la próxima ronda del certamen nacional, donde enfrentará a Racing Club en los cuartos de final.

¿Cómo fue la actuación de Álvaro Montero en la tanda de penales contra Vélez Sarsfield?

Álvaro Montero se destacó en la definición por penales tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario frente a Vélez Sarsfield, de acuerdo con el reporte citado. El arquero detuvo el primer disparo de Elías Gómez y, posteriormente, el cobro definitivo de Thiago Silvero, permitiendo que Boca Juniors se impusiera 4-3 y avanzara a los cuartos de final de la Copa Argentina.

¿Por qué es conocido como 'xeneize' el equipo de Boca Juniors?

La expresión ‘xeneize’ hace referencia a Boca Juniors y tiene un origen vinculado a la comunidad genovesa que fundó al club. En este caso, el término resalta la identidad y el sentido de pertenencia de quienes integran la institución, tanto jugadores como aficionados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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