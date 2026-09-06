Por: EL PILON SA

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Valledupar se prepara para vivir una intensa jornada deportiva con el evento denominado “Sábado en el Ring”, una cita que pone en escena el boxeo como protagonista en el Parque de la Vida. Este sábado, más de 20 combates serán disputados entre boxeadores de la capital del Cesar y delegaciones invitadas provenientes de municipios cercanos como Becerril, La Jagua de Ibirico y Bosconia. La actividad se convierte en un escenario abierto para toda la afición vallenata, que podrá ser testigo del potencial y la pasión de los mejores prospectos locales y regionales.

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De acuerdo con la información suministrada por los organizadores, el encuentro cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Valledupar, liderada por Ernesto Orozco Durán, así como el Instituto Municipal de Deporte y Recreación (INDER), encabezado por Alinson González Escorcia. Esta alianza busca impulsar el desarrollo del boxeo en la región, un deporte tradicionalmente llamado “de las narices chatas”, y brindar oportunidades de competencia a jóvenes talentos del departamento.

El evento pretende no solo dinamizar la oferta deportiva de Valledupar, sino también consolidar espacios en los que las nuevas generaciones puedan demostrar su destreza en el cuadrilátero. Para el municipio, la masificación de las disciplinas de combate es una estrategia clave y, a través de esta jornada, las instituciones organizadoras buscan fortalecer la proyección y visibilidad de pugilistas emergentes.

Un atractivo especial de esta edición será la presencia de Albert Ramírez, campeón mundial, quien llega como invitado de honor. Su participación representa un estímulo para los púgiles que buscan inspiración y reconocimiento en el ámbito nacional y regional.

En la programación estelar de la velada se destacan los combates profesionales liderados por Pedro Alarcón y José Fonseca, quienes encabezan la cartelera y prometen ofrecer duelos de alto nivel. Las actividades darán inicio desde las 2:00 de la tarde con peleas en categorías aficionadas, permitiendo así una jornada completa de boxeo para los asistentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará el evento “Sábado en el Ring” en Valledupar?

La velada “Sábado en el Ring” tendrá lugar este sábado en las instalaciones del Parque de la Vida de Valledupar, comenzando a partir de las 2:00 de la tarde. Este espacio servirá como escenario para más de 20 peleas entre púgiles de la región y otros municipios invitados.

¿Quiénes son los protagonistas principales de la cartelera estelar del evento de boxeo en Valledupar?

Dentro de la programación sobresalen los combates profesionales encabezados por Pedro Alarcón y José Fonseca, quienes lideran la cartelera estelar del evento. Además, el campeón mundial Albert Ramírez estará presente como invitado especial, acompañando a los jóvenes talentos del boxeo cesarense.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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