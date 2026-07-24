Todo está listo para una nueva edición de La Velada del Año, el evento creado por Ibai Llanos que combina boxeo amateur entre creadores de contenido con un espectáculo musical de talla internacional. La sexta edición promete volver a romper récords de audiencia con una cartelera repleta de figuras del mundo digital y artistas reconocidos.

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La cita será este sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, en Sevilla (España), y podrá seguirse completamente gratis desde Colombia.

¿A qué hora empieza La Velada del Año 6 en Colombia?

El evento iniciará a las:

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España: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Colombia: 12:00 del mediodía.

Se espera que la transmisión se extienda durante varias horas debido a la cantidad de combates y presentaciones musicales programadas.

Cartelera completa de La Velada del Año 6

La organización confirmó un total de 10 peleas:

La Parce vs. Fabiana Sevillano.

Clersss vs. Natalia MX.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul.

Marta Díaz vs. Tatiana Käer.

Viruzz vs. Gero Arias.

Alondrissa vs. Angie Velasco.

Lit Killah vs. Kidd Keo.

Samy Rivers vs. RoRo.

Plex vs. Fernanfloo.

IlloJuan vs. TheGrefg (combate estelar)

El enfrentamiento entre IlloJuan y TheGrefg será el encargado de cerrar la noche y es considerado uno de los duelos más esperados en la historia del evento.

Artistas confirmados para La Velada del Año 6

Además del boxeo, La Velada del Año contará con un cartel musical de primer nivel. Los artistas anunciados hasta el momento son:

Yandel.

Juanes.

Bad Gyal.

Anuel AA.

Lucho RK.

La Pantera.

Ibai Llanos también anticipó que habrá artistas sorpresa, una tradición que se ha convertido en uno de los grandes atractivos del espectáculo.

¿Dónde ver La Velada del Año 6 gratis?

La transmisión podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en:

Twitch.

YouTube.

TikTok.

Como ha ocurrido en las ediciones anteriores, se espera que millones de personas de España, Latinoamérica y otras partes del mundo sigan el evento, que se ha consolidado como uno de los espectáculos digitales más importantes del año.

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