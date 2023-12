El exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, es uno de los personajes españoles en los que más se fija la prensa, pues sus negocias, las constantes polémicas en las que se mete, su relación con Clara Chía, la Kings League y más hacen que el nacido en Cataluña esté siempre en el centro de atención.

De hecho, ahora lo mencionan más que cuando se retiró, pues ya la gente no lo ve cada semana dentro de una cancha, sino que ahora asiste a eventos, está siempre promoviendo sus marcas, da entrevistas para hablar de fútbol y mucho más.

El último evento en el que estuvo el exdefensor central fue en el ‘Ibainéfico’, un evento liderado por el ‘streamer’ Ibai Llanos en el que busca recoger dinero para donarlo a causas sociales en esta época de Navidad. Ese fue un evento en el que se jugó un partido de fútbol con muchas estrellas que se transmitió a través de la plataforma Twitch.

En dicho partido, Piqué estuvo muy participativo, pues metió un total de tres goles, de los cuales dos fueron de penalti. Luego se cambió, cogió sus cosas y se fue para su casa.

Sin embargo, al parecer tuvo un dolor luego del partido, ya que en medio de la transmisión de Twitch de Ibai, que seguía al aire luego de varias horas, el exfutbolista le escribió y le dijo que estaba a punto de irse al hospital, preocupando a sus seguidores.

“Gerard Piqué me puso: ‘estoy yendo al hospital. Creo que me he roto. No puedo ni andar’. Pero es raro porque lo vimos vestido de calle, con Riqui Puig, una hora después del partido. Es que hay que jugar videojuegos mejor”, dijo Ibai en su transmisión.