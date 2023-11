Desde que se retiró del fútbol, Gerard Piqué ha sido uno de los exdeportistas más controvertidos tanto de España como del mundo, pues su escándalo con la separación de Shakira, la creación de la Kings League, los constantes comentarios que saca para hablar de equipos o competencias y demás hacen que muchas personas no lo quieran tanto.

Sin embargo, lo que sí es innegable es que ha sido una de las personas que más sabe tanto de la industria del deporte como del entretenimiento, pues tiene en su poder un equipo de fútbol, una competencia de tenis y desde que inauguró la Kings league junto con ‘influencers’ y demás, esta ha tenido un impacto mediático muy importante en todo Europa.

Teniendo en cuenta ese crecimiento de su competencia y las tendencias que hay en el mundo actualmente, Piqué hizo un llamado para hacer cambios en el fútbol porque de lo contrario, dice él, este deporte aburrirá a los usuarios y podrá ser superado por otros que tienen más entretenimiento y saben mover mejor el dinero.

Qué cambios pide Gerard Piqué para el fútbol

El exfutbolista estuvo presente en el Business Sport Forum del medio Marca, en España, y dejó varias pistas sobre qué hay que cambiar para que las personas se diviertan nuevamente viendo fútbol, comenzando por el entretenimiento.

“El fútbol se tiene que enfocar hacia el entretenimiento, porque ya no es entretenido. Ahora no solo compite con otros deportes, sino contra las redes sociales y las plataformas tipo Netflix. Es evidente que el fútbol pelea con todos”, dijo el exdefensor del Barcelona.

Y agregó que ahora es necesario revisar la cantidad y la duración de las competencias, ya que eso perjudica tanto a los jugadores como al espectáculo en sí: “Al final el deporte va hacia llevar a cabo competiciones más cortas y más especializadas, como hacen en Estados Unidos con la NFL. Son cuatro meses de competición y luego el Superbowl. Pero el país se paraliza. Aquí hay mil competiciones que la gente ya no sabe ni qué está viendo”.

Por otro lado, explicó que estas críticas no son desde que se retiró, sino quie las dinámicas han cambiado. Ahora, dijo en su intervención, es muy complicado que las personas, principalmente los jóvenes, duren 90 minutos solamente viendo un partido de fútbol, así que hay que buscar nuevas plataformas y estrategias para que este público no migre hacia otro sector.

“Los jóvenes están acostumbrados a otras velocidades y ritmos. Pueden ver varias pantallas a la vez, mientras utilizan las redes sociales para estar informados. Para tener toda esta información no tiene sentido estar en una habitación viendo un partido de 90 minutos.En los 90, no había nada más. No se podía escoger. La forma de consumir hoy es totalmente distinta”, dijo.

Finalmente, aseguró que hay que cambiar las normas del fútbol en Europa y que todas las ligas mantengan un mismo presupuesto, ya que de lo contrario, equipos como el Barcelona y el Real Madrid se tendrán que endeudar más para competir al punto de que sean inviables y por eso cambiarán su razón social, un tema que podría pasar incluso dentro de los próximos 10 años.

