La separación entre Shakira y Gerard Piqué se convirtió en una de las rupturas más mediáticas del espectáculo. Tan pronto como fue anunciada la ruptura de la cantante con el futbolista, la prensa rosa española confirmó que el motivo tendría nombre propio: Clara Chía, después de que la artista barranquillera se enterara de que su pareja había empezado a salir con la joven a sus espaldas.

Situación sobre la que permaneció en silencio durante algunas meses, tiempo en el que estuvo componiendo y produciendo varios de sus nuevos sencillos, con los que buscó compartir no solo cada uno de los estados de ánimo por los que atravesó mientras enfrentó su duelo, sino que también se convirtieron en su regreso a las tarimas y las galas musicales.

Entre sus más últimas producciones se destacó BZRP- Shakira Music ‘Session #53’, ‘TQG’, ‘Acróstico’ y ‘El jefe’. Una serie de canciones en las que “le tira” duro a su expareja y a Clara Chía; quienes hasta hace poco no se habían pronunciado o respondido a ninguno de los “ataques”.

Mientras que Shakira se mudó a Miami con sus dos hijos, Piqué prefirió continuar con su vida y formalizar su relación con Chía y dando apertura a proyecto de la Kings League.

La cantante está enfocada en los problemas legales que le dejó la ruptura con el padre de sus hijos, ocuparse de la salud de su padre en Colombia, retomar su fundación Pies Descalzos y recuperar su carrera musical.

Sin embargo, hasta hace un par de semanas empezó a rumorarse en algunos medios españoles que el exfutbolista ha decidido romper su silencio y dejar de ver los toros desde la barrera, versión que terminó por desmentir en días recientes en entrevista para el programa Rac1.

Aunque no se refirió a ningún hecho puntual, intentó explicar que solo él y ella son quienes conocen la versión real de los hechos, y que “gran parte de lo que la gente ha leído no es verdad”, refiriéndose a las versiones que han sacado los medios sobre la manera como Shakira se habría enterado de su infidelidad, y por qué se habría deteriorado su relación.

También le dijo al medio en cuestión, que Shakira habría buscado hacerle daño con cada una de sus canciones, por lo que prefirió no darle importancia a todo lo que dijeran de él. Aunque no negó que cada una de sus interpretaciones, afectaron considerablemente su vida y su carrera profesional.

“Pero que crean lo que quieran. Al final, mi vida la he vivido yo. Pero la gente no sabe ni un 10 % de lo que ha pasado. Y no quiero que salga porque es privado y es mío. Hacer todo el rato lo que crees que es mejor para mí y mi entorno. Es importante saber qué dicen, pero no darle importancia. Es relevante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero hay que darle importancia cero”, concluyó Piqué para el programa mencionado.