En el programa del 9 de noviembre, la presentadora Catalina Gómez mostró una clara conmoción al referirse a las palabras del ex de la cantante Shakira.

Este expresó lo experimentado a lo largo del último año, marcado por la separación de la colombiana y el posterior lanzamiento de sus canciones.

El exfutbolista reveló que se sintió tan afectado por las circunstancias que, de haber prestado atención a los comentarios, consideró la posibilidad de hacerse daño.

Estas revelaciones dejaron a la presentadora de ‘Día a día‘ visiblemente conmovida ante la gravedad de la situación emocional por el ex de la artista barranquillera.

A su paso por la emisora catalana en el programa ‘El món a RAC1’, Gerard Piqué habló de varios temas, uno de los que más destacó fue el de conversar sobre la cantante colombiana con quien tiene dos hijos en común, Milan y Sasha.

Qué dijo Gerard Piqué, que conmovió a Catalina Gómez, de ‘Día a día’

El exfutbolista se ha mostrado muy claro sobre la ruptura con la barranquillera. “Si hubiera dado importancia a todo lo que se ha dicho, estaría encerrado en mi piso o me habría tirado de un sexto“. Así de claro se ha mostrado Gerard Piqué en la entrevista que ha hecho con el periodista de la emisora, Jordi Basté.

Más tarde el exfutbolista indicó: “La única manera de salir vivo de toda esta situación es no dar importancia a nada. […] De todo lo que he vivido la gente no sabe ni el 10 %, pero no quiero que se sepa, es mi vida y lo he vivido yo”.

“Es parte del circo, es parte del ‘show’ que la gente opine, me da igual”, finalizó Gerard.

Las declaraciones del exfutbolista y propietario de la empresa Kosmos generaron un impacto notable en la presentadora paisa durante la emisión del programa ‘Día a día’ de este jueves 9 de noviembre. Expresó: “En las redes sociales estamos expuestos a críticas y señalamientos, donde a menudo los comentarios negativos son más visibles que los elogios. Las redes abren la puerta a que la gente opine sobre nuestros defectos o errores”.

La presentadora paisa señaló que, según lo informado, si el futbolista hubiera dado importancia a los comentarios de las redes sociales, no estaría contando su historia.

📹 @3gerardpique, sobre la ruptura amb Shakira: “Si hagués donat importància a tot el que es va dir de mi, m’hauria llançat d’un 6è. La meva vida l’he viscut jo. La gent no sap ni un 10% del que ha passat.” 👉 L’entrevista completa, aquí: https://t.co/BmwznWLzYG pic.twitter.com/nJAdLPry00 — El món a RAC1 (@elmonarac1) November 8, 2023

