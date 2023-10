La relación amorosa de Gerard Piqué y Clara Chía está marcada por los éxitos musicales de Shakira, por lo que una aparición en público de la mencionada pareja fue foco de atención en España.

El exfutbolista protagonizó una escena de molestia en una discoteca, en la que hizo la exigencia especial de no poner canciones de su expareja, de acuerdo con una versión replicada por el portal El Nacional de Cataluña.

“Prohibieron poner Shakira. Me dijo el DJ: ‘No me dejan'”, contó un testigo que estuvo en el Rosse Vip Club de Málaga (España), en un relato hecho en el programa ‘Socialité’ sobre los pormenores de la experiencia con Piqué en el sitio.

“Clara estaba pegada a Piqué, solo. O sea, yo los momentos que la vi, con Piqué. Solo con Piqué. O sea todo el rato buscándole a él. Nadie se podía acercar a ellos. Máxima seguridad. A Piqué le he dicho: ‘Una foto porfa’ y me ha mirado de una manera asquerosa . Fatal. No quiero verle nunca más. Clara Chía súper bien. La chica súper simpática. Le dije: ‘Guapa’ y me mandó un beso”, relató la persona.